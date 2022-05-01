Hamamcıoğlu: Elmas şeffaf değil

Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün genel kurulun mahkeme kararıyla durdurulduğu süreçte kulüp başkanı Burak Elmas'ın şeffaf davranmadığını savundu. Divan'da konuşan Hamamcıoğlu, yönetimin samimi davranmadığını belirterek, "Boş sandıklar, boş yönetim kurulu masası... Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil, bir illüzyonist gibi davranıyor. Ne söylediği anlaşılmıyor, arkasından ne çıkacağı belli değil. Dün katılmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, 21-28 Mayıs tarihlerini önerdik, kendisi prensipte 'olur' dedi. 'Yöneticilerle değerlendirip, haber vereceğim' dedi. Şimdi soruyorum, hangi yönetim kurulu üyeleri 'hayır' dedi ki Elmas bunu kabul edemedi. O arkadaşların buraya gelip bunun hesabını vermeleri lazım" diye konuştu.

KULÜP ÜYELERİ İMZA TOPLADI

Metin Ünlü aracılığıyla erken seçim için dün Galatasaray Lisesi'nde yapılan Divan'da imza toplandı. Dünkü Divan'a katılan üyeler de imza vererek sürecin başlatılmasını sağladı. Ancak Elmas'ın tarihi açıklamasının ardından bu girişimin devam etmesi beklenmiyor.