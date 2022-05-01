Haberler Galatasaray Hamamcıoğlu: Elmas şeffaf değil

Hamamcıoğlu: Elmas şeffaf değil

“21-28 Mayıs tarihlerini kim kabul etmedi. O arkadaşların bunun hesabını vermeleri lazım”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Hamamcıoğlu: Elmas şeffaf değil

Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün genel kurulun mahkeme kararıyla durdurulduğu süreçte kulüp başkanı Burak Elmas'ın şeffaf davranmadığını savundu. Divan'da konuşan Hamamcıoğlu, yönetimin samimi davranmadığını belirterek, "Boş sandıklar, boş yönetim kurulu masası... Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil, bir illüzyonist gibi davranıyor. Ne söylediği anlaşılmıyor, arkasından ne çıkacağı belli değil. Dün katılmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, 21-28 Mayıs tarihlerini önerdik, kendisi prensipte 'olur' dedi. 'Yöneticilerle değerlendirip, haber vereceğim' dedi. Şimdi soruyorum, hangi yönetim kurulu üyeleri 'hayır' dedi ki Elmas bunu kabul edemedi. O arkadaşların buraya gelip bunun hesabını vermeleri lazım" diye konuştu.

KULÜP ÜYELERİ İMZA TOPLADI

Metin Ünlü aracılığıyla erken seçim için dün Galatasaray Lisesi'nde yapılan Divan'da imza toplandı. Dünkü Divan'a katılan üyeler de imza vererek sürecin başlatılmasını sağladı. Ancak Elmas'ın tarihi açıklamasının ardından bu girişimin devam etmesi beklenmiyor.

DİĞER
Şampiyon Trabzonspor'da ilkler yaşanıyor! Hamsik ve Abdullah Avcı...
Sinan Dereli sosyetik aşkı Bettina Machler için 41 metrelik yatını kiralamaktan vazgeçince 10 milyon TL'den oldu
Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Sivasspor'u ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler
Burak Elmas seçim tarihini açıkladı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim kimseyle hesabımız yok Bizim kimseyle hesabımız yok 01:35
Üst düzey ilgi vardı Üst düzey ilgi vardı 01:33
Akyazı efsanesi Akyazı efsanesi 01:32
Meselesi, uyanışı, mücadelesi Meselesi, uyanışı, mücadelesi 01:32
Tebrikler Trabzonspor Tebrikler Trabzonspor 01:32
Sevgi patlaması Sevgi patlaması 01:32
Daha Eski
Başakşehir tam gaz Başakşehir tam gaz 01:28
Altay son bir umutla Altay son bir umutla 01:26
Konyaspor yıkıldı Konyaspor yıkıldı 01:26
Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! 01:19
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... 01:16
Abdullah Avcı kasayı doldurdu! İnanılmaz rakam Abdullah Avcı kasayı doldurdu! İnanılmaz rakam 01:08