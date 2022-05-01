Divan Kurulu Başkanı'na sitem etti

Başkan Burak Elmas, Divan Kurulu Toplantısıyla ilgili endişelerinin gerçek olduğunu söyledi. Elmas, "Seçimi yapacağımızı defalarca belirtmemize rağmen yangın yapmak isteyenler ortaya çıktı. Geçmişteki hareketleri unutarak, yüzü de kızarmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden, disiplinlik en az 4-5 tane konuşma oldu. Divan Kurulu Başkanı'nın, bu çirkin söylemlere herhangi bir müdahalede bulunmamasına teessüf ediyorum. Kendisine de bunu ilettim" diye konuştu.

TERiM ÇIKIP KONUŞSUN!

Basın toplantısında, Galatasaray Başkanı Burak Elmas bir de çağrıda bulundu. Elmas, "Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan Sayın Fatih Terim'e... O da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın. Galatasaray TV bu konuşmaları yapmak için sonuna kadar açıktır" ifadesini kullandı.

ADAY OLACAK MI?

Elmas, "Seçimde aday olacak mısınız" sorusu üzerine, "Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim" dedi. İstifa etmemesiyle ilgili de, "İstifa etmiş Galatasaray Başkanı yok... İstifa da bu seçimi yapma iradesi olan bir başkan için gereksiz bir yol" diye konuştu.

Yarın toplanacak olan yönetim kurulu, 4-11.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Haziran'a seçim konulmasını karara bağlayacak. * Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk yeniden adaylık başvurusu yapmak zorunda kalacak. * İki adaya yeni isimler de eklenebilecek. * Ardından yeniden sandıklar kurulacak.