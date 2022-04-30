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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da, seçimli genel kurula tedbir konulmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyeleri gelişmeleri değerlendirmek üzere Galatasaray Lisesi'nde toplandı. Kulüp üyeleri, olağanüstü seçimin yapılabilmesi için imza topluyor. Toplantıya Başkan Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 12:21 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 12:32
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, bugün yapılması planlanan kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplandı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, toplantıda yaptığı konuşmada kulüpte başlayan seçim sürecinin iç ve dış baskılarla kesintiye uğradığını dile getirerek, "Bugün burada normalde Galatasaray'ımızın önünü açacak, yönetimde tazelenme sağlayacak bir seçimi icra edecektik. Ancak bu olmayınca süreci değerlendirmek için bu olağanüstü divan kurulu toplantısını koymak mecburiyetinde kaldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinde yer almış büyüklerimiz, Cumhuriyetinin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş büyük Galatasaray camiası ve onun temsilcilerinin yeni kuşak temsilcileri olarak burada Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe ve hem dışa göstermek zorundayız. Bu konu çok nettir" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY CAMİASINI RAHATLATMALARINI BEKLERDİM"

Seçimin yapılması için camianın profesyonelleri ile hukukçularının büyük bir mücadele verdiğini anlatan Derkan, "Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek durumdayız. Yönetimimizin de toplantıya katılmama konusunda belli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" değerlendirmesinde bulundu.

ELMAS: DOĞRU BULMUYORUZ

Divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, kulüp başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı. Burak Elmas, olağanüstü divan kurulu'na katılmama nedenini açıkladı. Başkan Elmas, "Acelece bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

Bu arada sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması planlanan ancak mahkeme kararıyla dün iptal edilen seçimin hazırlıkları çerçevesinde salonda seçim sandıklarının olması dikkati çekti.

Öte yandan kulüp üyeleri, olağanüstü seçimin yapılabilmesi için imza topluyor.

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