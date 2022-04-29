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GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk açıklamalarda bulundu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirileceği açıklanan seçim, İstinaf Mahkemesi kararının tedbir koyması nedeniyle iptal olmuştu. Bu karar bir anda sarı-kırmızılı ekipte yeni bir tartışma konusu yarartırken Galatasaray'ın başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk bir araya gelerek konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:14
GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk açıklamalarda bulundu!

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimin iptal edilmesinin ardından başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

METİN ÖZTÜRK: BU KAOS BİTECEK

Galatasaray'da seçimin iptal edilmesini kararını değerlendiren başkan adaylarından Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Seçimin 28 Mayıs'ta yapılması konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Burak Elmas buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Eminim ki kulüp başkanı bugün seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos bitecek. Sayın Burak Elmas, istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar."

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 21-28 MAYIS'TA MUTLAKA SEÇİM YAPILMALIDIR

Galatasaray'da seçimin iptal edilmesini kararını değerlendiren başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu şu sözleri söyledi:

"Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. Bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi, 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum. Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır. 3. adayın ismiyle ilgili ne bilgim ne de tahminim var. Belki de olmaz. Tahminim, 3. bir aday çıkacağı konusundadır."

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