GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Ben 38 yıldır Galatasaray camiasının içindeyim. Çeşitli görevleri üstlendim. Burada ciddi bir deneyim ve gözlemim oldu. Galatasaray'dan çok şey aldık bizler, bu çerçevede artık Galatasaray'dan aldıklarımızı verme zamanı geldi diye düşündüm"
"Tekrar adaylığıma 20 Haziran'da karar vermiştim zaten ailemle tartıştıktan sonra. Galatasaray'da özellikle böyle zor durumlarda sorumluluk almak önemli bir şeydir. Camianın da bunu takdir edeceğini hem düşünüyorum hem de temenni ediyorum"
"Burak Elmas'ın vaatlerinin çok kolay gerçekleşmeyeceğini bizler biliyorduk. O da bir ümitle geldi, arkasında kötü niyet aramak istemiyorum. Ama genel kurulunda refleksleri çok değişiktir, bir rakam verdiğiniz zaman karşınıza en az 10 kişi o hesabı yapar. O bakımdan gerek sponsorluk vaatleri, gerek stat isim hakkı gerçekleşebileceği çok kolay değildi. Beklenti yükseldi, gerçekleşmeyince güven erozyonu oldu."
"Galatasaray'ın olduğu yerde, umut, heyecan vardır. Biz evvelki sene şampiyonluğu bir averaj ile kaçırdık. Bu takımı bozduk, 28 milyon euro harcadık. 12-13. sıradayız. Galatasaray'ın dibe vurması lazımdı ve vurdu. Şimdi toparlanarak sürdürülebilir bir yönetim yapısına geçmemiz lazım."
"Falcao ve Diagne transferleri 50 milyon euro, neyi aldık karşılığında? Bir de 28,5 harcadık üstüne. 80 milyon euro'ya geldi. Galatasaray'ın borcunun 3'te biridir şu anda"
"Biz seçildikten sonra ilk yapacağımız işlerden bir tanesi sözleşmeleri yeniden masaya koyup incelemek olacak. Ekibime iş bölümü yaptım, herkesin ilk 3 yapacağı iş belli."
"Domenec Torrent için taahhütlerimizi bilmiyorum. Burada kurumsal itibar esas, kurumsal devamlılık esas. Sayın Torrent'in kişisel itibarı da esas. Bunları koruyabilirsek biz Galatasaray oluruz. İnceleyeceğiz, okuyacağız, değerlendireceğiz, Galatasaray'ın menfaati neyse onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olması. "
"Torrent'in sözleşmesini bilmiyorum. Ama orta ve uzun vadeli planlarımızda, Torrent'in kişiliği ile bir alakası yok. Bu vizyon, tarz yok."
"Teknik direktör konusunda bir isim zikretmedim. Hayalim Galatasaray'da Jupp Derwall devriminin başlaması dedim. Benim kafamda bir hoca belli değil. Kısa listemiz var. Hiç kimseyle temas kurmadık. Seçildikten sonra değerlerlendireceğiz. Torrent de olur olmaz, raporuna, sözleşmesine bakacağız. Listeyi liyakata göre yaptık."
"Fatih Terim, kulüp üyemizdir, divan kurulu üyemizdir. Önemli başarılarda imzası olan bir futbol adamıdır. İhtiyaç olması halinde kendisine danışırız. Görüşlerini alır değerlendiririz."
"Fatih Terim'i teknik direktör olarak düşünüyor musunuz?"
Eşref Hamamcıoğlu: "Hayır"