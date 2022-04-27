GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması!

"Burak Elmas'ın vaatlerinin çok kolay gerçekleşmeyeceğini bizler biliyorduk. O da bir ümitle geldi, arkasında kötü niyet aramak istemiyorum. Ama genel kurulunda refleksleri çok değişiktir, bir rakam verdiğiniz zaman karşınıza en az 10 kişi o hesabı yapar. O bakımdan gerek sponsorluk vaatleri, gerek stat isim hakkı gerçekleşebileceği çok kolay değildi. Beklenti yükseldi, gerçekleşmeyince güven erozyonu oldu."

"Galatasaray'ın olduğu yerde, umut, heyecan vardır. Biz evvelki sene şampiyonluğu bir averaj ile kaçırdık. Bu takımı bozduk, 28 milyon euro harcadık. 12-13. sıradayız. Galatasaray'ın dibe vurması lazımdı ve vurdu. Şimdi toparlanarak sürdürülebilir bir yönetim yapısına geçmemiz lazım."