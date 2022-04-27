Haberler Galatasaray Fatih Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı

Fatih Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Teknik direktör Fatih Terim hırsızlık şokuyla sarsıldı. Terim'in parasını ödeyip konsinye olarak satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden hırsızlar tarafından çalındı. Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:59
Fatih Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı

Teknik direktör Fatih Terim'in parasını ödeyip konsinye olarak satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden hırsızlar tarafından çalındı. Olay 2 Mart 2022 tarihinde İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Lüks galeriye sıfır olarak gelen BMW markalı lüks motosiklet çekici ile otoparka çekildi. Sabaha karşı site güvenliği tarafından aranan galeri yetkilileri hırsızların mağazaya girdiğini söyledi.

Mağazaya gelen yetkililer BMW marka motosikletin kilidinin kırılarak çalındığını fark edince durum emniyet güçlerine haber verildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri kasklı 3 şahsın işyerine girerek motoru çaldıklarını belirledi. Hırsızlar motosikleti Kağıthane'de bulunan bir apartmanın bahçesine bıraktıktan 1 saat sonra olay yerine getirdikleri araçla uzaklaştıkları ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheliler hırsızlık olayıyla bir alakalarının olmadığını ileri sürdü. İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu motosikletin ünlü teknik adam Fatih Terim tarafından satın alındığı, lüks motosikletin ücretinin ödendiği ancak galeride konsinye olarak bekletildiği ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçamaklı ifadelerde bulunduğunu belirledi.

İADE EDİLDİ
Sanıklardan H.B.'nin avukatlığını yapan Özlem Açar, müvekkilinin hırsızlık olayı sırasında evinde olduğunu, bu durumun HTS kayıtlarının alınmasıyla ortaya çıkabileceğini anlattı. Ayrıca çalınan motosikletin bulunarak taraflara iade edildiğini belirten Özlem Açar müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme sanıkların tahliye edilerek yargılamanın devam edilmesine karar verdi.

DİĞER
Karnı burnunda Ece Ronay’dan Rihanna özentisi yorumuna sert çıkış! “Evet yakında sütyenle gezeceğim”
Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamam! Dev proje adım adım sona yaklaşıyor
Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu!
Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erick Pulgar'a Fransa'dan sürpriz talip!
Cicaldau ve Morutan'a talip çıktı! İşte o takımlar
SpaceX NASA için uzaya astronot ekibi gönderdi
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2022
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." 12:34
Bologna - Inter maçı saat kaçta? Bologna - Inter maçı saat kaçta? 12:29
Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... 12:27
Atalanta - Torino maçı saat kaçta? Atalanta - Torino maçı saat kaçta? 12:24
Fiorentina - Udinese maçı saat kaçta? Fiorentina - Udinese maçı saat kaçta? 12:14
Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu! Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu! 12:09
Daha Eski
Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular... Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular... 11:45
Erick Pulgar'a Fransa'dan sürpriz talip! Erick Pulgar'a Fransa'dan sürpriz talip! 11:23
Transferde yılın çalımı! İşte Eren'in yeni takımı Transferde yılın çalımı! İşte Eren'in yeni takımı 11:09
Şampiyonlar Ligi sözleri! "Asla pes etmeyeceğiz" Şampiyonlar Ligi sözleri! "Asla pes etmeyeceğiz" 10:46
Kasımpaşa transferin gözdesi haline geldi! Kasımpaşa transferin gözdesi haline geldi! 10:42
1. Lig'de amansız kümede kalma yarışı! 1. Lig'de amansız kümede kalma yarışı! 10:38