GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

2014 yılında Drogba, Londra'daki maçta Chelsea'ye karşı forma giymişti. İngiliz seyirciler Fildişili yıldıza büyük sevgi göstermiş ve "Seni seviyoruz ama eskisi gibi hızlı değilsin" diye takılmışlardı. 3 net pozisyonu kaçıran Gomis'in hantal hali o günkü Drogba'yı andırıyor.

Torrent, kadro tercihini neye göre yapıyor? Ben Malatya'ya karşı çok iyi oynayan ve enfes bir kafa golü atan Halil Dervişoğlu'nu ilk onbirde bekliyordum ama yanıldım. Halil'in kulübede oturması çok anlamsızdı. Halil, kafadan oynasaydı Gomis'in ağır kaldığı için kaçırdığı pozisyonları gol yapardı.