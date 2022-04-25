GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

LEVENT TÜZEMEN - HALİL OYNASAYDI FARKLI OLURDU
Başkan Burak Elmas görevi teslim etmeden önce iki Rumen oyuncunun transferinin perde arkasını anlatmalıdır. Toplam 10 milyon euro'ya mal olan oyunculardan Morutan kadroya alınmıyorsa, Cicaldau kulübede oturuyorsa bu tablo Galatasaray'daki kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun belgesidir.
Eğer, 10 milyon euro doğru isimlere harcansaydı bu sezon Galatasaray daha başarılı olabilirdi. Ligde yokları oynayan Galatasaray için İzmir deplasmanları cennet oldu ve Göztepe'den sonra Altay maçı da kazanıldı.
Kerem, Nelsson, Pulgar, Muslera, Aanholt, Omar dışındaki Galatasaraylı oyuncular isteksiz bir görüntü içindeydiler. Özellikle Gomis tam bir hayal kırıklığıydı.