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GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği AltayKerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 08:00
GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

LEVENT TÜZEMEN - HALİL OYNASAYDI FARKLI OLURDU

Başkan Burak Elmas görevi teslim etmeden önce iki Rumen oyuncunun transferinin perde arkasını anlatmalıdır. Toplam 10 milyon euro'ya mal olan oyunculardan Morutan kadroya alınmıyorsa, Cicaldau kulübede oturuyorsa bu tablo Galatasaray'daki kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun belgesidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

Eğer, 10 milyon euro doğru isimlere harcansaydı bu sezon Galatasaray daha başarılı olabilirdi. Ligde yokları oynayan Galatasaray için İzmir deplasmanları cennet oldu ve Göztepe'den sonra Altay maçı da kazanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

Kerem, Nelsson, Pulgar, Muslera, Aanholt, Omar dışındaki Galatasaraylı oyuncular isteksiz bir görüntü içindeydiler. Özellikle Gomis tam bir hayal kırıklığıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

2014 yılında Drogba, Londra'daki maçta Chelsea'ye karşı forma giymişti. İngiliz seyirciler Fildişili yıldıza büyük sevgi göstermiş ve "Seni seviyoruz ama eskisi gibi hızlı değilsin" diye takılmışlardı. 3 net pozisyonu kaçıran Gomis'in hantal hali o günkü Drogba'yı andırıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

Torrent, kadro tercihini neye göre yapıyor? Ben Malatya'ya karşı çok iyi oynayan ve enfes bir kafa golü atan Halil Dervişoğlu'nu ilk onbirde bekliyordum ama yanıldım. Halil'in kulübede oturması çok anlamsızdı. Halil, kafadan oynasaydı Gomis'in ağır kaldığı için kaçırdığı pozisyonları gol yapardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

Galatasaray'ı hücuma taşıyan yine Kerem oldu. Sol ayağıyla müthiş bir gol atan Kerem skoru çoğaltacak pozisyonları da hazırladı ama Babel ve Gomis kötü vuruşlar yaptı. Emre Kılınç ile Babel çok etkisiz kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

Berkan, en önemli özelliği olan koşu kalitesini sahaya bile yansıtamadı. Altay'ın baskın oynadığı ikinci yarıda Fernando Muslera tecrübesiyle ve yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyeti elinde tutmasını sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Altay-Galatasaray maçını yorumladı!

Not: Rodriguez'i çok beğendim. Çok talibi olur.

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