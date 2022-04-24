3 sağlam sponsor var

Galatasaray Lisesi'nin desteğini arkasına alan başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün 250 milyon dolar borcu olduğunu söyleyerek, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız" diye konuştu. Scout ekibinin yaptığı çalışmalara ağırlık vereceklerini söyleyen Hamamcıoğlu, "Geldiğimiz noktada altyapıya dönüş yapmamız zorunlu bir durum" dedi. Önemli sponsorların hazır olduğunu kaydeden Hamamcıoğlu, "İş dünyasıyla ilişkilerimiz kuvvetli. Şimdi adını açıklamayı uygun görmediğimiz 3 sağlam sponsorumuz var. Bunlarla en azından amatör şubeler için finansman aramayacağız" ifadelerini kullandı.

TAKIM YANLIŞ EŞREF

Hamamcıoğlu, hiçbir teknik direktörle görüşmediklerini ifade ederken, yanlış takım kurulduğunu söyledi. Hamamcıoğlu, "Doğru bir takım kuramadık, takım ruhu son 3-4 maçtır ancak var. Harcanmış hesapsız paralar, Galatasaray'ı ciddi bir ödeme zorluğuna getirmiştir" diye konuştu.