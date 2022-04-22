Galatasaray'da tarihi dönemeç! Burak Elmas istifa edecek mi?

İSTİFA EDECEK Mİ?

Bu da Burak Elmas sonraki seçimde aday olmasının yolunu açacak. Öte yandan Elmas'ın "istifa kararına" yönetimi içinde ciddi bir muhalefet olduğu öğrenildi. Pek çok yönetici bu yola beraber çıktıklarını, bir istifa alınacaksa bunun yönetim kurulunda ortak kararla alınması gerektiğini savundu. NEF Park'ta başkanlarla yaptığı görüşmede Elmas, "İstifa ederim. Yine de seçim olur" demiş, Metin Öztürk de kendisine teşekkür etmişti.



