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Galatasaray'da tarihi dönemeç! Burak Elmas istifa edecek mi?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler ve kulaklar saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak duruşmada... 10. Asliye Mahkemesi’nin koyduğu idari tedbir kararı kalkmazsa 30 Nisan’da seçim yapılamayacak, kriz derinleşecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da tarihi dönemeç! Burak Elmas istifa edecek mi?

Kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun 26 Mart'taki mali ve idari kongrenin iptal edilmesi talebine yapılan itiraz görüşülecek. İtiraz kabul edilirse 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli genel kurulun önünde engel almayacak. Aksi takdirde kaos büyüyecek.

Galatasaray'da tarihi dönemeç! Burak Elmas istifa edecek mi?

Bu durumda seçimin kaderi başkan Burak Elmas'a bağlı olacak. İstifa kararı alırsa 14-21 Mayıs tarihlerinde muhtemelen sandık kurulacak. Yeni seçim takvimi ayrıca Mali Genel Kurul'un yeniden yapılmasını gerektirecek.

Galatasaray'da tarihi dönemeç! Burak Elmas istifa edecek mi?

İSTİFA EDECEK Mİ?
Bu da Burak Elmas sonraki seçimde aday olmasının yolunu açacak. Öte yandan Elmas'ın "istifa kararına" yönetimi içinde ciddi bir muhalefet olduğu öğrenildi. Pek çok yönetici bu yola beraber çıktıklarını, bir istifa alınacaksa bunun yönetim kurulunda ortak kararla alınması gerektiğini savundu. NEF Park'ta başkanlarla yaptığı görüşmede Elmas, "İstifa ederim. Yine de seçim olur" demiş, Metin Öztürk de kendisine teşekkür etmişti.

Galatasaray'da tarihi dönemeç! Burak Elmas istifa edecek mi?

Mahkemenin seçime konan tedbiri kaldırmaması halinde Başkan Burak Elmas, tüzüğün 28.1 maddesine göre "İdari ibrasızlıktan bağımsız" şekilde "Yönetim kurulu kararı" ile yeni seçim tarihi açıklayabilir. Ama Elmas bu konuda henüz kamuoyuna bir açıklamada bulunmadı.

Galatasaray'da tarihi dönemeç! Burak Elmas istifa edecek mi?

ADAYLAR TAKİPTE
Galatasaray'ın genel kurulun durdurulmasına yaptığı itiraz, bugün karara bağlanacak. 30 Nisan'da yapılacak kongrenin kaderini belirleyecek olan davaya iki başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da fer'i müdahil olarak katılacak. Hamamcıoğlu konuyla ilgili olarak, "Bir mahkeme kararı yoluyla Genel Kurul'da alınan kararların iptal edilmesini gerektirmez diye düşünüyorum" dedi.

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