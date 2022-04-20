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Galatasaray gençlik projesi iflas etti

Galatasaray spor haberleri: Küme düşen rakibe karşı altyapıdan hiçbir ismi kadroya almayan Torrent; Muslera (35), Omar (31), Aanholt (32), Babel (36), Arda (35) ve Gomis’e (37) aynı anda şan s verdi. Cimbom maçı 30,5 yaş ortalaması olan takımla bitirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray gençlik projesi iflas etti

Cimbom sezon başında Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in liderliğinde çok önemli bir gençlik operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 47 milyon Euro'luk mali yükün altına girerek çok sayıda genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Galatasaray bir türlü istenen skorlar gelmeyince daha ilk devrede şampiyonluk yarışına havlu attı. Yaşanan kötü gidişat, Fatih Terim'le de yolların ayrılmasına yol açtı. Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar önceki gün küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u evinde 2-0 yenerken, karşılaşmayı tamamlayan takımın yaş ortalaması şok etkisi yarattı. Teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın ligde hiçbir hedefi olmamasına karşın altyapıdan kimseyi kadroya almazken, maç içindeki hamleleri ile de büyük tepki topladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Malatya maçını tamamlayan 11'inde 30 yaş ve üstü tam 6 futbolcu yer aldı.

TARAFTARLAR İSYANDA

36 yaşındaki Muslera, 31 yaşındaki Omar, 32 yaşındaki Van Aanholt, 35 yaşındaki Arda, 36 yaşındaki Babel ve 37 yaşındaki Gomis bir arada sahaya yer aldı. Galatasaray'ın maçı bitiren 11'inin yaş ortalaması ise tam 30,5 oldu. Ortaya çıkan bu tablo, "Gençlik operasyonu iflas etti" şeklinde yorumlandı.

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