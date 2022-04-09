Adaylar hazır

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, adaylık dosyalarını Divan Kurulu'na verdi. Metin Öztürk, ekibinde 1-2 değişiklik olduğunu ve kadrosuna güvendiğini söylerken, "Ekibimiz ağırlıklı olarak iş adamı. Her biri yaklaşık birkaç milyar liralık şirketleri yönetiyor. Onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz. Her sene şampiyon olsanız dahi bu borçlar ödenmez. Biz 2 yıl 1 aylığına seçiliyoruz. Takip eden 3 yıl da bize kısmet olacak ve Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız. Kasaya bu sene ilave 1 milyar lira koymak lazım. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

İŞ DÜNYASI YANIMIZDA

Eşref Hamamcıoğlu ise, Galatasaray'da kaotik bir durum olduğunu ifade ederken, "Kulüp hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Şu anda Galatasaray'ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir. Bununla geliyoruz. Bir kasa kolaylığı söz konusu değil, bunu hiç kimse sağlayamaz. Ancak finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği sözleşmesi ve yeni çıkan Spor Yasası taslağı çerçevesinde zaten hiç kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Bunun olamadığını hep birlikte yaşadık. Gelir getirici kalemler ve finansal kaynaklar üzerine çalışıyoruz. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Zamanı geldiğinde açıklarız" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

Metin Öztürk'ün listesinde; Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto ve Ethem Baturalp Pamukçu bulundu. Mustafa Manav, Tanur Lara Yılmaz, Hasan Aslan, Hacı Güçlü ve Saltuk Buğrahan Budak da yönetim kurulu yedek listesinde yer aldı.

HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde; Osman Kocaman, Boğaç Göncü, Murat Uysal, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman ve Tamer Saka yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesi ise Sadık Burçin Tuncel, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı ve Kaan Artukoğlu isimlerinden oluştu.