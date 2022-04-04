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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Fenerbahçe derbisi motivasyonu! "Tüm sezonu kurtarabiliriz"

Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük'ü mağlup ederek alt sıralardan kurtulan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli isimleri Fernando Muslera, Arda Turan ve Bafetimbi Gomis, dev maç öncesi arkadaşlarıyla toplantı yaparak, “Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Fenerbahçe’yi yenerek tüm sezonu kurtarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Fenerbahçe derbisi motivasyonu! "Tüm sezonu kurtarabiliriz"

G.Saray, F.Bahçe maçı öncesinde kenetlendi. Bu sezon gerek Süper Lig gerekse kupada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı-Kırmızılalar'da 'Ağır toplar' bir araya gelerek F.Bahçe maçı öncesi arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arda, Muslera ve Gomis takıma moral verdi.

TARAFTARI SEVİNDİRMELİYİZ
Takvim'în haberine göre; Aslan'ın 3 yıldızı arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Bu sezon taraftarlarımızı çok üzdük. Fenerbahçe maçlarının önemi bizler için çok büyük. Bu maçı kazanarak taraftarı sevindirmeliyiz" dedi.

FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Arda arkadaşlarına, "Sezon başında inişli-çıkışlı bir grafik çizdik... 7 maçımız kaldı. Hepsi önemli ama en önemlisi Fenerbahçe maçı... Bu maçı kazanarak sıkıntılı geçen günlerimizi daha aydınlık bir hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

FENER'DEN RÖVANŞI ALACAĞIZ
G.Saray'ın yıldız golcüsü Gomis ve Muslera ilk maçta rakiplerine yenildiklerini ve Kadıköy'de kazanarak rövanşı almak istediklerini belirttiler.

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