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Dursun Özbek Galatasaray Başkan adayı olacak mı? Rezan Epözdemir açıkladı!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, seçimli genel kurula gidecek. Seçim öncesi Galatasaray'da Burak Elmas'ın da yönetiminde bulunan Rezan Epözdemir, yaptığı konuşmada Dursun Özbek'in aday olup olmayacağını ve kendisinin de yönetimde yer alıp olmayacağına dair konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 17:25
Dursun Özbek Galatasaray Başkan adayı olacak mı? Rezan Epözdemir açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi sonrası gözler eski başkan Dursun Özbek'e çevrilmişti.

Dursun Özbek'in başkanlıkla ilgili verdiği kararı Galatasaray eski yöneticisi Av. Rezan Epözdemir, açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray taraftarları ve sarı-Kırmızılı camianın merakla beklediği Dursun Özbek'in kararıyla ilgili gerçeği ise Galatasaray eski yöneticisi Rezan Epözdemir, Sabah'a açıkladı.

"DURSUN ÖZBEK ADAY OLMAYACAK"
Epözdemir, "Dursun Özbek'i çok sayar ve severim. Kendisinin avukatlığını da yapıyorum. Hemen hemen her gün kendisiyle konuşuyorum. Bana önümüzdeki seçimde aday olmayacağını söyledi. Dolayısıyla benim de onun listesinde olma gibi bir durumum söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

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