Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Burak Elmas futbolculara seslendi! "İşinizi yapmaya devam edin"

Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti.
Önceki gün Cicaldau ve Morutan'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.
Sabah'ın haberine göre, Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan, "Seçim sürecinden etkilenmeyin. Sizin işiniz futbol oynamak ve işinizi yapmaya devam edin.