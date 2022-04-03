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Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Burak Elmas futbolculara seslendi! "İşinizi yapmaya devam edin"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas, oyunculara yaptığı konuşmada yaşanacak seçimli kongreye dair önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 13:36
Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Burak Elmas futbolculara seslendi! "İşinizi yapmaya devam edin"

Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti.

Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Burak Elmas futbolculara seslendi! "İşinizi yapmaya devam edin"

Önceki gün Cicaldau ve Morutan'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Burak Elmas futbolculara seslendi! "İşinizi yapmaya devam edin"

Sabah'ın haberine göre, Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan, "Seçim sürecinden etkilenmeyin. Sizin işiniz futbol oynamak ve işinizi yapmaya devam edin.

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