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GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

Fatih Terim'i artık ‘başkan’ olarak görmek isteyen Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı. Şimdi herkes Terim'in kararını beklerken deneyimli çalıştırıcının nabız yokladığı ve üzerinde uzlaşılması halinde 30 Nisan'da aday olabileceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

Galatasaray'da roller değişiyor. Burak Elmas'ın teknik direktörlük görevinden aldığı Fatih Terim şimdi başkanlık koltuğuna aday... Elmas'ın ibra edilmemesinin en büyük sebeplerinden birisi tecrübeli hocayı takımın başından almasıydı. Torrent seçimiyle de şimşekleri üzerine çeken Elmas, genel kurul tarafından kızağa çekilirken şimdi gözler 30 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

Şimdi Terim'in önünde iki yol var. Ya yeni seçilecek başkanla el sıkışıp yeniden takımın başına geçecek ya da başkan olup kulübün başına... İlk ihtimal zor görünüyor. Çünkü bu kez başkan adaylarının tek hoca tercihi değil...

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

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Taraftarlar, başkan adayı olması için sosyal medyada kampanya başlattı. Başta Ahmet Yüce Ocaklı olmak üzere pek çok kongre üyesi de Terim'e, "Takımın başında büyük başarılara imza attım. Artık başkan olmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

Dinçer Azaphan, Erden Timur hatta Bahattin Demirbilek gibi isimlerin, Terim'in olası yönetimine girmeye hazır olduğu belirtiliyor. Karar arifesinde olan Fatih Terim'in de aday olmaya sıcak baktığı ve üzerinde genel bir uzlaşı olması halinde seçime aday olarak girmeyi ciddi ciddi düşündüğü gelen haberler arasında... Başarılı hocanın kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

KATILMADI
Fatih Terim, teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından sessizliğe büründü. Burak Elmas'ın kendisini hedef alan sözlerine dahi yanıt vermeyi tercih etmeyen Terim, bu süreçte üyeleri etkilememek için son Divan Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı'na katılmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

ETRAFLICA KONUŞMADIK!
Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Rezan Epözdemir, başkan adaylığıyla ilgili açıklamada bulundu. Epözdemir'in "Başkanlık konusunu hocamla etraflıca konuşmadık" sözleri Terim'in adaylığının gündemde olduğu şeklinde yorumlandı.

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