GALATASARAY HABERLERİ - Başkan mı olacak hoca mı? Fatih Terim'in kararı...

Galatasaray'da roller değişiyor. Burak Elmas'ın teknik direktörlük görevinden aldığı Fatih Terim şimdi başkanlık koltuğuna aday... Elmas'ın ibra edilmemesinin en büyük sebeplerinden birisi tecrübeli hocayı takımın başından almasıydı. Torrent seçimiyle de şimşekleri üzerine çeken Elmas, genel kurul tarafından kızağa çekilirken şimdi gözler 30 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi.

Şimdi Terim'in önünde iki yol var. Ya yeni seçilecek başkanla el sıkışıp yeniden takımın başına geçecek ya da başkan olup kulübün başına... İlk ihtimal zor görünüyor. Çünkü bu kez başkan adaylarının tek hoca tercihi değil...