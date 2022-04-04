GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu antrenmana çıkmadı! Açıklama geldi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu belirsizliği yaşanıyor.

DURUMU TAKİP EDİLECEK

A Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu bugünkü antrenmanda yer almadı.

MR'ı çekilen 24 yaşındaki futbolcunun durumu günlük olarak takip edilecek.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişme sonrası Galatasaray bir açıklama yayınlandı ve Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.