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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 15:56 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 16:02
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktüroğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından dün acı haberi aldı. Kerem Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde, babaannesinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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