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Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. Daha önce Metin Öztürk'ün başkan adaylığını resmen açıkladığı, Abdurrahim Albayrak'ın seçimler için çalışmalara başladığı bilinirken, Eşref Hamamcıoğlu da başkan adaylığnı duyurmuştu. Öte yandan Hamamcıoğlu'nun, başkan seçilmesi halinde Galatasaray'ın başında getireceği teknik direktörün, Claudio Ranieri olduğu ifade edildi. İşte yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 17:06
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sebebiyle 30 Nisan'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör adayını da belirledi.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrilirken Eşref Hamamcıoğlu kısa bir süre önce kongrede başkanlığa aday olduğunu yazılı bir metinle resmen açıklamıştı. Hamamcıoğlu'nun dışında ise Galatasaray'da şu an için adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Metin Öztürk olmuştu.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Takımın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Hamamcıoğlu, bu konudaki temaslarına vakit kaybetmeden başladı. başladı.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Haziran ayındaki seçim öncesi teknik adamlık görevi için İtalyan çalıştırıcı Claudio Ranieri ile anlaşan Hamamcıoğlu, seçimi kaybedince görüşmeler sonuca varmamıştı. Başkanlığa bir kez daha aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun göreve gelmesi halinde teknik adam adayının yine Ranieri olduğu öğrenildi.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Takvim'in haberine göre, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da çalışan ve şu an boşta olan 70 yaşındaki Claudio Ranieri ile ekibindeki isimler aracılığıyla temasa geçen Hamamcıoğlu'nun Galatasaray 'da başkanlık koltuğuna oturması halinde İtalyan hoca ile çalışmak istediğini ilettiği belirtiliyor.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Şu an takım çalıştırmayan Ranieri'nin de Galatasaray'da çalışmaya çok sıcak baktığı ve Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde İtalyan hocanın Sarı-Kırmızılı takımının 1 numaralı teknik direktör hedefi olması bekleniyor.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrdid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Monaco, Nantes,Roma, Fulham ve Watford gibi takımları çalıştırdı.

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Ranieri, 2015-2016 sezonunda Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak İngiltere'de büyük bir futbol mucizesine imza attı. İtalyan teknik adam Ranieri, son olarak çalıştığı Watford'da şu an Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan ile birlikte çalışmıştı.

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