Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu: Claudio Ranieri!

Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sebebiyle 30 Nisan'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör adayını da belirledi.

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrilirken Eşref Hamamcıoğlu kısa bir süre önce kongrede başkanlığa aday olduğunu yazılı bir metinle resmen açıklamıştı. Hamamcıoğlu'nun dışında ise Galatasaray'da şu an için adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Metin Öztürk olmuştu.