GALATASARAY HABERLERİ: Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, genel kurulun iptali için girişimde bulundukları iddiasını reddetti.

Albayrak konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

İŞTE ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI:

Gerçekler elbet ortaya çıkar. Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır. Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum.