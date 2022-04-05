Haberler Galatasaray Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakiplerinden Marsilya'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, Fransın basınına konuştu. Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada, Galatasaray maçında topun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak maçı kazanamadıklarını ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 11:16 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 11:25
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'nın Teknik Direktör Jorge Sampaoli, Fransız basınına verdiği demeçte Galatasaray ve Lazio maçına dair konuştu.

Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Arjantinli teknik adam konuşmasında, Galatasaray maçında topun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak maçı kazanamadıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

"Beni biliyorsunuz ki, benim için oyunun inşası, her şey demek. Bana kalsa, sadece orta saha oyuncularıyla oynarım. 10 adet orta saha oyuncusu ve 1 adet eldivenli oyuncu. Topu seviyorum. Rakibin topa sahip olmasını sevmiyorum.

Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Marsilya takımı şu anda bu oyun modelini elde etmeye çalışıyor. Bu tür bir oyun için, Manchester City gibi, maçları kazanma içgüdüsüne sahip oyunculara ihtiyacımız var. Benim için futbol hocalara değil, oyunculara bağlıdır.

Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Bu yüzden fikri özümsemenin ötesinde, oyun şablonunu uygulayacak kaliteye sahip oyunculara ihtiyacım var. Şu anda sorunumuz, takımımızın oyunun karşı böylesinde istediğim kadar pas yapamıyor olması. Kendi yarı sahamızda, rakip sahaya göre daha fazla pas yapıyoruz. Bu yıl eksikliğimiz, verimlilikti. Hakim olduğumuz ve kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Avrupa Ligi'nde oynadığımız Galatasaray ve Lazio maçları gibi."

Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında evinde Marsilya'yı 4-2 yenerken, deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

DİĞER
Patrick Vieira efsanesi olduğu Arsenal'i devirdi! Crystal Palace 3 puanı 3 golle aldı
TikTok videosu çekerken çatıdan düşüp ölmüştü! Kübra Doğan soruşturmasında flaş karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor