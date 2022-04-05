Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Marsilya takımı şu anda bu oyun modelini elde etmeye çalışıyor. Bu tür bir oyun için, Manchester City gibi, maçları kazanma içgüdüsüne sahip oyunculara ihtiyacımız var. Benim için futbol hocalara değil, oyunculara bağlıdır.

Bu yüzden fikri özümsemenin ötesinde, oyun şablonunu uygulayacak kaliteye sahip oyunculara ihtiyacım var. Şu anda sorunumuz, takımımızın oyunun karşı böylesinde istediğim kadar pas yapamıyor olması. Kendi yarı sahamızda, rakip sahaya göre daha fazla pas yapıyoruz. Bu yıl eksikliğimiz, verimlilikti. Hakim olduğumuz ve kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Avrupa Ligi'nde oynadığımız Galatasaray ve Lazio maçları gibi."