Sampaoli'den Galatasaray itirafı! "Yenmemiz gereken maçı..."

Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'nın Teknik Direktör Jorge Sampaoli, Fransız basınına verdiği demeçte Galatasaray ve Lazio maçına dair konuştu.
Arjantinli teknik adam konuşmasında, Galatasaray maçında topun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak maçı kazanamadıklarını ifade etti. İşte o sözler...
"Beni biliyorsunuz ki, benim için oyunun inşası, her şey demek. Bana kalsa, sadece orta saha oyuncularıyla oynarım. 10 adet orta saha oyuncusu ve 1 adet eldivenli oyuncu. Topu seviyorum. Rakibin topa sahip olmasını sevmiyorum.