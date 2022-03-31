SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Sacha Boey'in son durumunu açıkladı!

Galatasaray, milli takımlarda sakatlanan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile karantinası sona eren Kamerunlu sağ bek Sacha Boey'in son durumuna ilişkin bir duyuru yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed'in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak. Sacha Boey'in karantinası yarın bitecek ve Türkiye'ye dönecek.