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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Sacha Boey'in son durumunu açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Sacha Boey'in son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılarda karantinası sona eren Boey'in Türkiye'ye döneceği bildirildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 16:00
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Sacha Boey'in son durumunu açıkladı!

Galatasaray, milli takımlarda sakatlanan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile karantinası sona eren Kamerunlu sağ bek Sacha Boey'in son durumuna ilişkin bir duyuru yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed'in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak. Sacha Boey'in karantinası yarın bitecek ve Türkiye'ye dönecek.

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