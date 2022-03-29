Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk Burak Elmas'a yüklendi! "Masayı yumruk atmakla..."

Seçildiğiniz takdirde nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz?

"Kontratlara bakacağız, bizde yabancı bir oyuncu transfer edeceğiz diye zamanında Eboue kenarda oturdu, 2.2 milyon Euro aldı. Biz para verip, başka adamları oynattık. Kulübün böyle bir kaynak israfına imkanı yok. Bunu söyleyen hangi başkan varsa bir önceki gibi popülist olur ondan sonra da işin ekonomisini çeviremez. Şu an oyuncuların ne kadar kontratları var? Hangi tarihte ne ödenecek? Hiçbir şey bilmiyoruz."