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Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk Burak Elmas'a yüklendi! "Masayı yumruk atmakla..."

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, mevcut Başkan Burak Elmas'ın yönetimsel olarak ibra edilmemesinin ardından adaylığını koyan ilk isim olmuştu. Öztürk, A Spor editörlerinden Bora Salgın'a konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, Burak Elmas ile ilgili yaptığı konuşmada, "Dolayısıyla masayı yumrukladım, ona dedim şunu dedim ile olacak iş değil. Koyarsınız argümanlarınızı masada kazanırsınız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 15:16
Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk Burak Elmas'a yüklendi! "Masayı yumruk atmakla..."

Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Metin Öztürk, aspor.com.tr'den Bora Salgın'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Öztürk'ün açıklamaları…

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk Burak Elmas'a yüklendi! "Masayı yumruk atmakla..."

Seçildiğiniz takdirde nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz?

"Kontratlara bakacağız, bizde yabancı bir oyuncu transfer edeceğiz diye zamanında Eboue kenarda oturdu, 2.2 milyon Euro aldı. Biz para verip, başka adamları oynattık. Kulübün böyle bir kaynak israfına imkanı yok. Bunu söyleyen hangi başkan varsa bir önceki gibi popülist olur ondan sonra da işin ekonomisini çeviremez. Şu an oyuncuların ne kadar kontratları var? Hangi tarihte ne ödenecek? Hiçbir şey bilmiyoruz."

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk Burak Elmas'a yüklendi! "Masayı yumruk atmakla..."

NEF sponsor konusu

Stadyum sponsoru NEF hakkında da konuşan Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"NEF zaten bizim 5 yıllık sponsorumuz. Sabah Erdem Timur'u aradım ve konuştum. Çok teşekkür ettim, harika bir Galatasaraylı. Daha iyisi geldiği zaman Erdem beye teşekkür ederiz. Erdem bey de öyle söylüyor zaten. Daha yüksek gelir getiren sponsor olursa devam ederiz. Ama şu anda biz Erdem Timur'la olan iş birliğinden oldukça memnunuz."

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk Burak Elmas'a yüklendi! "Masayı yumruk atmakla..."

"Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyeceğiz" açıklamanız olmuştu bu konuda neler söyleyeceksiniz?

"Ben 43 yıldır iş adamıyım. Dolayısıyla masayı yumrukladım, ona dedim şunu dedim ile olacak iş değil. Koyarsınız argümanlarınızı masada kazanırsınız. Bir kere Galatasaray'sınız. 1-0 önde başlıyorsunuz, Anadolu kulüplerine karşı... Bunun bir başkan adayının söylemesi şık değil ama 1-0 önde başladığınız yeri kaybediyorsanız, demek ki iyi yönetmiyorsunuz demektir. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor masada her zaman 1-0 önde başlıyor, büyük takım oldukları için… Taraftarın gücünden kaynaklanıyor bu."

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk Burak Elmas'a yüklendi! "Masayı yumruk atmakla..."

Yapılacak olan Bankalar Birliği ve oyuncu ödemeleri var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

"Bankalar Birliği'nin temmuz ayında ödemesi var. Kulübün ne taahhütü varsa bunların hepsini yerine getireceğiz. Atılan her imzanın arkasındayız, kimin attığının önemi yok."

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