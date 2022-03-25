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Galatasaray'da aşı tutmadı

Galatasaray, bu sezon 4'ü ara dönemde 15 oyuncu kadrosuna kattı. Yaklaşık 26 milyon euro harcayan sarı-kırmızılı takım yarıştığı üç kulvarda da havlu atarken yeni transferler büyük ölçüde hayal kırıklığı yaşattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da aşı tutmadı

Galatasaray, bu sezon 4'ü ara dönemde 15 oyuncu kadrosuna kattı. Yaklaşık 26 milyon euro harcayan sarı-kırmızılı takım yarıştığı üç kulvarda da havlu atarken yeni transferler büyük ölçüde hayal kırıklığı yaşattı. Aytaç ile Assunçao sezon ortasında gönderildi. Cicaldau, Morutan ve Halil, Torrent döneminde yedek kulübesine çekildi. Erick Pulgar, Barış ve Alpaslan varlık gösteremedi. Sacha Boey formasını Omar'a kaptırdı. Berkan yaptığı bireysel hatalarla tepki çekerken Semih bir maçta şans bulabildi. Yeni transferler arasında Nelsson, van Aanholt, Pena ve Gomis öne çıkan isimler oldu.

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