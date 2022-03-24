Umut Bozok Cimbom'u seçecek!

Kasımpaşa'da adından söz ettiren Umut Bozok, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kıskacında... Lacivertli-beyazlı ekibin, Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki yıldızın satın alma opsiyonunu aldığı, hatta 1.5 milyon euro'luk bedeli de yatırdığı ifade edilmişti. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergileyen Umut iki ezeli rakibi bir kez daha karşı karşıya getirdi. DEVRE arasında Gedson'u Kartal'a kaptıran Cimbom'un Umut Bozok'u bırakmaya niyeti yok. Fransa'dayken, "Türkiye'de oynarsam, Galatasaray'a giderim" diyecek kadar sarıkırmızı aşığı olan milli oyuncunun da tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanacağı belirtiliyor. Öte yandan Kasımpaşa'nın başarılı golcüyü 5 milyon euro'dan aşağıya satmayı düşünmediği de öğrenildi.