Artık rekor Aslantepe'de

NEF Stadı, guneş enerjisiyle calışan en guclu stadyum unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Tanıtım toreninde konuşan Başkan Burak Elmas, "Merhum Mustafa Cengiz doneminde imzası atılan, donemin yoneticilerinden Yusuf Gunay'ın buyuk emekleriyle gercekleştirilen bu onemli projenin bitişi bizim donemimize denk geldi. Mustafa Cengiz'e, yonetim kuruluna ve Enerjisa'ya teşekkur ediyorum. Kısa surede bu projeyi sonlandırarak Galatasaray'ın ve Turkiye'nin geleceği icin onemli bir işe imza attılar" diye konuştu.

DAHA FAZLA GELİR ÜRETECEK

Hayata gecirilen projeyle, stadın enerji maliyetinde onemli oranda tasarruf sağlanacağını dile getiren Elmas, "Stadımızda daha fazla fonksiyonu devreye sokarak gelir elde etmek, daha fazla yaşayan, mac gunleri dışında da gelir ureten ticari alan ortaya cıkarma projemiz var. Bu proje icin de mevcut yatırımın buyuk onemi var. Stat catısında kurulan guneş enerjisi panelleri 25 yıl sonunda ciddi anlamda gelir uretecek. İlk gunden itibaren enerji maliyetlerinde ciddi bir avantaj sağlandı" ifadelerini kullandı.

ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Enerjİsa Enerji Ust Yoneticisi (CEO) Murat Pınar ise "Projenin hem memlekete hem Galatasaray'a hem Turk sporuna hem de gelecek nesillere ornek olduğunu duşunuyoruz. Proje 2 bin hanelik bir kasabanın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 25 yılın sonunda 1 milyardan liradan fazla gelir sağlayacak bir proje. Boyle bir proje ile rekorlar kitabına girdiğimiz icin onur ve gurur duyuyorum" dedi.

SERTİFİKA VERİLDİ

KONUŞMALARIN ardından Guinness Rekorlar Kitabı Turkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, hem 10 bin 404 guneş paneli hem de 4,2 megawattlık elektrik uretimiyle rekorun Brezilya'dan Galatasaray Kulubune gectiğini belirtip, rekor sertifikasını Başkan Burak Elmas'a teslim etti.