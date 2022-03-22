GALATASARAY HABERKERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! 2 futbolcuya ödenen rakam...

Galatasaray'ın ara transferde Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar beklentilerin çok uzağında kaldı. Takvim'in derlediği habere göre Torrent'in 4 maçta oynattığı ve 138 dakika görev verdiği Şilili yıldızın Sarı- Kırmızılılar'a maliyeti 750 bin Euro oldu.





Galatasaray'ın sezon başında aldığı bir diğer 6 numara Gustavo Assunçao da benzer bir performansa imza atmıştı. Famalicao'dan kiralanan Brezilyalı futbolcu 2 maç oynadıktan sonra geri gönderildi. Assunçao'nun da Galatasaray'a faturası 550 bin Euro olmuştu. Sarı-Kırmızılılar böylece 1.3 milyon Euro ödediği iki yıldız konusunda büyük bir hüsrana uğradı.





