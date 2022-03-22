Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERKERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! 2 futbolcuya ödenen rakam...

GALATASARAY HABERKERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! 2 futbolcuya ödenen rakam...

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ilk olarak sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ve devre arasında takıma dahil edilen Erick Pulgar beklentilerin sarı-kırmızılı takımda bir türlü beklentileri karşılayamadı. Hatta Assunçao ile devre arasında yollar ayrıldı. Galatasaray bu iki futbolcuya 1.3 milyon Euro öderken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERKERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! 2 futbolcuya ödenen rakam...

Galatasaray'ın ara transferde Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar beklentilerin çok uzağında kaldı. Takvim'in derlediği habere göre Torrent'in 4 maçta oynattığı ve 138 dakika görev verdiği Şilili yıldızın Sarı- Kırmızılılar'a maliyeti 750 bin Euro oldu.

GALATASARAY HABERKERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! 2 futbolcuya ödenen rakam...

Galatasaray'ın sezon başında aldığı bir diğer 6 numara Gustavo Assunçao da benzer bir performansa imza atmıştı. Famalicao'dan kiralanan Brezilyalı futbolcu 2 maç oynadıktan sonra geri gönderildi. Assunçao'nun da Galatasaray'a faturası 550 bin Euro olmuştu. Sarı-Kırmızılılar böylece 1.3 milyon Euro ödediği iki yıldız konusunda büyük bir hüsrana uğradı.


GALATASARAY HABERKERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! 2 futbolcuya ödenen rakam...

Öte yandan Pulgar'ın durumu İtalya'da da şaşkınlıkla takip ediliyor. Şilili yıldızın bu kadar az forma giymesinin Fiorentina cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandığı belirtiliyor.


GALATASARAY HABERKERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! 2 futbolcuya ödenen rakam...

Pulgar'ı sezonun ilk yarısında fazla süre alamadığı için ve futbolunun daha fazla geri gitmemesi amacıyla Galatasaray'a kiralayan İtalyan kulübünün yetkililerinin Pulgar'ın durumu hakkında Galatasaray'la sık sık görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

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