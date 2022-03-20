GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Assunçao, Galatasaray forması ile sadece iki maça çıkarken bunların birinde ilk 11'de yer almış, toplamda ile sarı-kırmızılı forma altında 134 dakika sahada kalmıştı.

Assunçao'nun Galatasaray'a maliyeti 450 bin euro'luk maaşına ek olarak 100 bin euro'luk kiralama ücreti ile 550 bin euro (9 milyon TL) olurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu dakikada 61 bin TL kazanmıştı.