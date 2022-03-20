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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray'ın yüzü transferde de gülmedi. Orta sahaya Assunçao'nun ardından Erick Pulgar'ı transfer eden sarı-kırmızılılar, 12 milyon TL'lik maliyetine karşılık bu oyuncudan da istediği verimi alamadı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 10:25
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Assunçao, Galatasaray forması ile sadece iki maça çıkarken bunların birinde ilk 11'de yer almış, toplamda ile sarı-kırmızılı forma altında 134 dakika sahada kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Assunçao'nun Galatasaray'a maliyeti 450 bin euro'luk maaşına ek olarak 100 bin euro'luk kiralama ücreti ile 550 bin euro (9 milyon TL) olurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu dakikada 61 bin TL kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Assunçao yaşanan hayal kırıklığı sonrası devre arası gönderilirken, yerine gelen Erick Pulgar'da da benzer bir senaryo yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Pulgar, Avrupa Ligi'nde hiç süre alamadı. Ligde ise 30. haftaya girilirken 4 maçta sadece 138 dakika forma giyebildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Fiorentina'dan bedelsiz kiralanan ve yarım sezonluk ücreti ise 750 bin euro (12.2 milyon TL) olan Şilili orta saha oyuncusu ligde kalan haftalar için de ilk 11'de düşünülmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Erick Pulgar! 12 milyon TL...

Assunçao sonrası orta sahaya transfer edilen Pulgar'da da hayal kırıklığı yaşayan Cimbom'un kasasından Şilili futbolcu için de kasadan ciddi bir rakam çıkmış olacak.

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