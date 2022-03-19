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GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent sürpriz bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın kaleyi Muslera'ya teslim etmesinin beklendiği ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:58
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

MUSLERA CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

TORRENT'TEN FLAŞ INAKI PENA KARARI

Teknik direktör Domenec Torrent'in, bu maçta flaş bir değişikliğe gideceği öğrenildi. Arda Turan'ı maç kadrolarına almayan Domenec Torrent'in takım içinde en büyük yardımcısı Fernando Muslera...

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Sabah'ta yer alan habere göre başarılı eldivenden çok memnun olan Torrent, Gaziantep deplasmanında Muslera'ya forma verme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Üç günde bir maç maratonunda yorulan takımda rotasyon yapacak Katalan hoca, kalede Pena yerine Muslera ile başlayacak.

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