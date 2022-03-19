GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
MUSLERA CEZA SINIRINDA
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
TORRENT'TEN FLAŞ INAKI PENA KARARI
Teknik direktör Domenec Torrent'in, bu maçta flaş bir değişikliğe gideceği öğrenildi. Arda Turan'ı maç kadrolarına almayan Domenec Torrent'in takım içinde en büyük yardımcısı Fernando Muslera...
Sabah'ta yer alan habere göre başarılı eldivenden çok memnun olan Torrent, Gaziantep deplasmanında Muslera'ya forma verme kararı aldı.
Üç günde bir maç maratonunda yorulan takımda rotasyon yapacak Katalan hoca, kalede Pena yerine Muslera ile başlayacak.