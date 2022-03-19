GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Gaziantep maçında flaş Muslera kararı! Inaki Pena...

Sabah'ta yer alan habere göre başarılı eldivenden çok memnun olan Torrent, Gaziantep deplasmanında Muslera 'ya forma verme kararı aldı.

Üç günde bir maç maratonunda yorulan takımda rotasyon yapacak Katalan hoca, kalede Pena yerine Muslera ile başlayacak.