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Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Barcelona'yı konuk etti. Maçta 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç de karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 08:56 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 08:57
Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Barcelona, İstanbul'a gelirken, bu kez neyle karşılaşacağını biliyordu. Bir hafta önceki travmanın farkına varıp, "en iyi" takımla sahaya çıktılar.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Galatasaray, ilk maçı müthiş bir konsantrasyon ve mücadele ile berabere bitirdi. Bu kez arkasına taraftarını da alıp, direnme seçeneğini kullandı.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Her şey yolunda gitti, öne de geçtiler. Bir rüyanın eşiğine geldiler, taraftarlarını da inandırdılar.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Ancak hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Beraberlik golünün sahibi 19 yaşındaki Pedri, sanki sahanın en tecrübelisi gibi sakin ve güvenli oynadı.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Yani; karşılarında ne yapacağını iyi bilen, sonuç almayı sabırla bekleyen ve ilk hatada skorun peşine düşen bir rakip vardı.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Bu atmosferi yorumlamak Berkan ile Taylan'ın işi değil. Gomis, Babel ve hatta Van Aanholt gibi daha tecrübeli oyuncuların direksiyona geçmesi, oyunu yönlendirmesi, Barcelona'ya "acaba" hissini vermesi gerekiyordu.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Torrent, tek hücum aksiyonu olarak Kerem'e atılacak uzun pasları yazmış tahtaya. O yüzden 2-1 geldiğinde, oyunun değil, olası bir duran topun peşine düşebildiler.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Mostafa'nın yedek başlaması, uzatmalara diri bir forvetle gitmek istediğinden muhtemelen.

Gürcan Bilgiç Galatasaray Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi

Ancak Gomis'in böylesine yetersiz-etkisiz olacağı kimsenin aklına gelmedi. Gruptan yenilgisiz çık, süreçte aldığın tek yenilgi ile elen...

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