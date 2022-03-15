SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edecek.
İspanyol ekibinde kritik mücadele öncesi eksikler belli oldu.
İşte Barcelona'nın Galatasaray maçı öncesi eksikleri:
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edecek.
İspanyol ekibinde kritik mücadele öncesi eksikler belli oldu.
İşte Barcelona'nın Galatasaray maçı öncesi eksikleri:
Ansu Fati
Genç futbolcu sakatlığı sebebiyle İstanbul'da takımını yalnız bırakacak.
Sergi Roberto
Sakatlığını yeni atlatan İspanyol futbolcunun Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.
Samuel Umtiti
Fransız stoper sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Alejandro Balde
18 yaşındaki sol bek, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında kadroda yer alamayacak.
Gerard Pique
Barcelona'nın son oynadığı Osasuna maçında sakatlanan ve oyundan alınan Pique'nin Galatasaray maçında oynaması şüpheli.