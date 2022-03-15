Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele önce Barcelona cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre İspanyol devinde 5 isim sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında kadroya alınmayacağı öğrenildi. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 20:15
SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edecek.

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

İspanyol ekibinde kritik mücadele öncesi eksikler belli oldu.

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

İşte Barcelona'nın Galatasaray maçı öncesi eksikleri:

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Ansu Fati

Genç futbolcu sakatlığı sebebiyle İstanbul'da takımını yalnız bırakacak.

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Sergi Roberto

Sakatlığını yeni atlatan İspanyol futbolcunun Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Samuel Umtiti

Fransız stoper sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Alejandro Balde

18 yaşındaki sol bek, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında kadroda yer alamayacak.

SPOR HABERİ - Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik! İşte o isimler...

Gerard Pique

Barcelona'nın son oynadığı Osasuna maçında sakatlanan ve oyundan alınan Pique'nin Galatasaray maçında oynaması şüpheli.

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