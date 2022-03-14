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Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Barcelona maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, evinde çeyrek final biletini arıyor. Kritik mücadeleye günler kala futbolseverler, maçın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 01:09
Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona ile 0-0 berabere kaldı ve tur için umutlarını İstanbul'a taşıdı. Peki, şimdiden milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Barcelona karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

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