Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisi öncesi çok sert ifadeler kullandı. Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:53
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

"Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Erteleme başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar ama biz de haklıyız.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Haklılığımızın nedeni, sadece Galatasaray'ın bu süreçten zarar göreceğine inanmamız değil. Çekinmemiz hiç değil…

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Bunu söylemeye bile gerek yok. Haklılığımızın nedeni; Bu süreçten en zararlı çıkacak tarafın Türk futbolu olacağından emin olmamız.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Yıllardır, 'ezeli rekabet' söylemine sığınıp birbirimizi ayağımızdan tutup aşağı çektik. Ligimizin, futbolumuzun, kulüplerimizin geldiği yer ortada. Bir de farklı bir yol deneyelim. Evet, rekabet heyecan verir ama centilmenlik iyileştirir."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Çok kez söyledik. Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi gerek. Evet belki değişmemek en kolayı ama değişmemeyi tercih ettiğimizde, nelerle karşılaştığımızı son 20 yılda hep birlikte gördük. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Son 20 yılda, Türk futbolu olarak sürdürülebilir bir başarımız var mı? Sorumlusu kim? Hata kimde? Hata hepimizde.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Hata, bir başvurunun nedenlerini bile görmeye çalışmadan, intikam motivasyonuyla hareket etmekte. Hata, bir takımımız Avrupa'dan elendiğinde, ona Türk futbolu için teşekkür etmektense, atışmayı tercih etmekte.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Bundan 8 ay önce, Sayın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, değişmemesi gereken ve Finansal Eşit Rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı "Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var" sözleriyle talep etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok! Bu noktada bizi yanlış anlamışlar. Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

"AVRUPA'DA GOL BİLE ATAMADILAR!"
Çünkü kendileri, "Ülke puanı, ülke puanı" diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

Bu erteleme başvurusunun asıl sebebi; Çok sayıda lig müsabakasının ertelenmesine sebep olan, İstanbul'da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır.

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