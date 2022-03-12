Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

Barcelona'dan avantajlı skorla dönen Galatasaray'ın ders niteliğindeki savunmasının ardında ise Domenec Torrent'in planları var. Sabah'ın haberine göre; İspanyol hoca eski takımına işte böyle bilendi:
Barcelona'dan avantajlı skorla dönen Galatasaray'ın ders niteliğindeki savunmasının ardında ise Domenec Torrent'in planları var. Sabah'ın haberine göre; İspanyol hoca eski takımına işte böyle bilendi:
1- Konya dönüşü pazar sabahı rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takımda oyuncular evlerine dağılırken, teknik heyet Florya'da gece 12'ye kadar mesaiye kaldı. Saatlerce Barcelona analiz edildi.
2- Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde namağlup liderliği getiren grup maçları da tek tek incelendi ve 0-0'lık Lazio deplasmanı, Barcelona stratejisini oluşturdu.
3- Torrent maç günü bile çalışmaktan vazgeçmedi. Barcelona maçını heyecanla bekleyen futbolcularını maç sabahı otelden Espanyol'un stadına götürdü ve taktik çalışma yaptırdı.
4- Camp Nou'da gol yemeyen Galatasaray soyunma odasına mutlu dönerken, Katalan hocanın ilk sözleri "İşte şimdi takım olmaya başladık. Hep birlikte hareket edeceğiz ve hep birlikte başaracağız'' oldu.
5- Torrent'e İstanbul'a dönüş planlarında kardan dolayı yaşanan belirsizlik anlatıldı ve İzmir ile Antalya seçenekleri sunuldu. Torrent'in cevabı çalışkanlığını özetledi: "Bana idman yaptıracak saha bulun yeter!"