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Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda gol yememe serisini sürdüren sarı kırmızılılarda, Domenec Torrent de Fatih Terim'den devraldığı 'Avrupa Aslanı'nın performansını devam ettirdi. İspanyol teknik adamın maça nasıl hazırlandığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

Barcelona'dan avantajlı skorla dönen Galatasaray'ın ders niteliğindeki savunmasının ardında ise Domenec Torrent'in planları var. Sabah'ın haberine göre; İspanyol hoca eski takımına işte böyle bilendi:

Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

1- Konya dönüşü pazar sabahı rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takımda oyuncular evlerine dağılırken, teknik heyet Florya'da gece 12'ye kadar mesaiye kaldı. Saatlerce Barcelona analiz edildi.

Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

2- Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde namağlup liderliği getiren grup maçları da tek tek incelendi ve 0-0'lık Lazio deplasmanı, Barcelona stratejisini oluşturdu.

Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

3- Torrent maç günü bile çalışmaktan vazgeçmedi. Barcelona maçını heyecanla bekleyen futbolcularını maç sabahı otelden Espanyol'un stadına götürdü ve taktik çalışma yaptırdı.

Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

4- Camp Nou'da gol yemeyen Galatasaray soyunma odasına mutlu dönerken, Katalan hocanın ilk sözleri "İşte şimdi takım olmaya başladık. Hep birlikte hareket edeceğiz ve hep birlikte başaracağız'' oldu.

Domenec Torrent Barcelona Galatasaray maçına böyle hazırlanmış! Fatih Terim...

5- Torrent'e İstanbul'a dönüş planlarında kardan dolayı yaşanan belirsizlik anlatıldı ve İzmir ile Antalya seçenekleri sunuldu. Torrent'in cevabı çalışkanlığını özetledi: "Bana idman yaptıracak saha bulun yeter!"

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