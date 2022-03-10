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SPOR HABERİ - Domenec Torrent Barcelona - Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Rotasyon yapmaları..."

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 22:19 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 22:40
SPOR HABERİ - Domenec Torrent Barcelona - Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Rotasyon yapmaları..."

İşte o sözler:

Ben burada sadece Galatasaray'ı temsil ettiğim için heyecanlıyım. Camp Nou'da çok özel yıllar geçirsem de şu anda benim için önemli olan Galatasaray.

Barcelona'nın bütün oyuncuları yüksek kalitede. Rotasyon yapmaları çok bir şey ifade etmiyor.

Xavi, Barcelona'nın köklerindeki stile geri döndü. Benim de Galatasaray'da zamanla yapmak istediğim şey bu. Sahamızdaki son 4-2'lik maçta, benzer oynuyorduk diye düşünüyorum. Bu, zaman gerektiren bir şey ve antrenörler olarak sonuçlara göre yaşıyoruz.

Zamanımız olursa, inanıyorum ki Galatasaray'ı burada gördüğümüze çok benzer şekilde oynatabiliriz.

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