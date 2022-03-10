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Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacakları maç öncesi İspanya'nın Marca gazetesine özel röportaj verdi. Kerem Aktürkoğlu, kendine sorulan soruları içtenlikle yanıtladı. İşte Kerem Aktürkoğlu röpotajı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 16:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İspanya'nın Marca gazetesine özel röportaj verdi. İşte o sözler...

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

İspanyol hayranların için, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kendini tanıtır mısın?
Elbette. Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nda oynayan, 23 yaşında bir Türk futbolcuyum. En sevdiğim mevki sol kanat.

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Seni Türk futbolunun geleceği, Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı umudu olarak görüyorlar. Ne düşünüyorsun?
Gerçek şu ki, takımdaki en iyi oyuncu olduğumu söyleyecek durumda değilim, takımımızda çok iyi oyuncular var. Evet, taraftarımızın benden beklentilerini hissedebiliyorum ama ben kendimi bir yıldız olarak görmüyorum, bu da üzerimde baskı oluşmamasını sağlıyor. Evet, beni her gün daha iyi olmamı sağlıyor ve motive ediyor, bu bir gerçek.

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Sana Harry Potter dedikleri doğru mu?
- Kerem'e Harry Potter deniyor. Toplan olan büyüsü ve fiziksel benzerliği için. Instagram hesabından Harry Potter'a benzer bir gözlükle fotoğraf paylaştı. İlk başta kabul etmesi zor oldu ama sonunda bu benzerliği kabul etti.

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Büyüsü yüzünden mi, benzerliği yüzünden mi Harry Potter?
Bazen adımın Harry mi yoksa Kerem Potter mı olduğunu bilemiyorum (gülerek). Her şey, Harry Potter'ın da taktığı gözlüğe benzer bir gözlükle çekildiğim fotoğrafı paylaşmamla başladı. Gözlüklü ilk Instagram paylaşımımdan sonra insanlar bana Kerem Potter demeye başladılar ve sahada yaptığım sihirli oyunculardan sonra da bana Kerem Potter demeye alıştılar. Ben büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahada sihirli gözükme fikri hoşuma gitti, bu yüzden hayali bir sihirli değnek sallayarak kendi gol kutlamamı yarattım. Sanırım bu benim özelliklerimden biri.

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Kendinizi bir futbolcu olarak nasıl tanımlarsınız?
Kendimi, her zaman takım arkadaşlarının gol atmasını sağlayan, teknik açıdan yetenekli bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Gol atıp atmadığım gerçekten umrumda değil.

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

İdolünüz kim?
Hiç bir idolüm olmadı. Yine de, benim jenerasyonum adına konuşacak olursam Messi ve Ronaldo'yu izlemekten keyif aldığımı söyleyebilirim. Onlar son 10 yılın en iyi futbolcuları ve ben dahil bir çok futbolcuyu etkilediler.

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Barcelona maçına nasıl bakıyorsun?
Barcelona, futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biri ve onları Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barça bu turnuvaya ait değil. Bunun çok değersiz bir turnuva olduğunu söylemiyorum, burada da yüksek bir seviye var. Bizim için önemli olan, Avrupa Ligi grup aşamasında bir çok maçta olduğu gibi, aynı seviyede olup olmadığımızı kontrol etmek olacak. Başarabilirsek, Barcelona için zor bir rakip olacağımıza eminim.

Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

Senin için iyi bir vitrin...
Kesinlikle! Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğimi göstermek istiyorum. Kuradan bu yana, bu maçı dört gözle bekliyorum.

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