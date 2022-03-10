Barcelona Galatasaray maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu! Messi, Ronaldo ve Harry Potter...

İdolünüz kim? Hiç bir idolüm olmadı. Yine de, benim jenerasyonum adına konuşacak olursam Messi ve Ronaldo'yu izlemekten keyif aldığımı söyleyebilirim. Onlar son 10 yılın en iyi futbolcuları ve ben dahil bir çok futbolcuyu etkilediler.

Barcelona maçına nasıl bakıyorsun?

Barcelona, futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biri ve onları Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barça bu turnuvaya ait değil. Bunun çok değersiz bir turnuva olduğunu söylemiyorum, burada da yüksek bir seviye var. Bizim için önemli olan, Avrupa Ligi grup aşamasında bir çok maçta olduğu gibi, aynı seviyede olup olmadığımızı kontrol etmek olacak. Başarabilirsek, Barcelona için zor bir rakip olacağımıza eminim.