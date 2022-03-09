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İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda dünya devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın gözü kulağı Camp Nou'da oynanacak kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. İspanyol basını, sarı-kırmızılıları analiz ettiği yazıda flaş ifadeler kullandı. Barcelona'nın Galatasaray'ı hafife almasının hiç iyi olmayacağı ifade edildi ve Aslan'ın 2 yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Alexandru Cicaldau'ya ayrı bir parantez açıldı. İşte o analiz yazısı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 18:34
İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis takımın en tanınan oyuncuları. Galatasaray'da Arda Turan, sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

"KEREM VE CICALDAU TAKIMI TAŞIYOR"
22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ve Rumen orta saha Alexandru Cicaldau takımı taşıyan diğer isimler olarak göze çarpıyor.

İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

"ATLETICO MADRID PEŞİNDE!"
Kanatta hızıyla fark yaratan Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid yaklaşık 14 milyon euro ödemeye hazır.

İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

"CICALDAU'YA İTALYA'DAN 2 TALİP!"
Cicaldau ise İtalyan ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Fatih Terim döneminde kendini ispatlayan Rumen yıldız, Atalanta ve Sampdoria'nın listesinde bulunuyor.

İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

"PULGAR TARAFTARI İKNA EDEMEDİ"
Orta sahada Şilili milli oyuncu Erick Pulgar, ocak ayında Fiorentina'dan kiralandı. 28 yaşındaki futbolcu performansıyla henüz Galatasaray taraftarını ikna edemedi.

İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

Savunmada sol bek Patrick van Aanholt öne çıkıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Hollanda ve uluslararası tecrübesi bulunuyor.

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