İspanyollar Galatasaray'ı analiz etti! "Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau..."

İspanya'nın mundodeportivo sitesi, Barcelona'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Galatasaray'ı analiz etti.
İşte o yazı...
İspanya'nın mundodeportivo sitesi, Barcelona'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Galatasaray'ı analiz etti.
İşte o yazı...
Barcelona, Galatasaray'ın sadece Süper Lig'deki performansını analiz ederek rakibini hafife alırsa kötü bir iş çıkarır.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa Ligi grup aşamasında başarılı bir grafik çizdi. Terim, Kerem Aktürkoğlu ve Alexandru Cicaldau gibi isimleri parlattı.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis takımın en tanınan oyuncuları. Galatasaray'da Arda Turan, sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.
"KEREM VE CICALDAU TAKIMI TAŞIYOR"
22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ve Rumen orta saha Alexandru Cicaldau takımı taşıyan diğer isimler olarak göze çarpıyor.
"ATLETICO MADRID PEŞİNDE!"
Kanatta hızıyla fark yaratan Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid yaklaşık 14 milyon euro ödemeye hazır.
"CICALDAU'YA İTALYA'DAN 2 TALİP!"
Cicaldau ise İtalyan ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Fatih Terim döneminde kendini ispatlayan Rumen yıldız, Atalanta ve Sampdoria'nın listesinde bulunuyor.
"PULGAR TARAFTARI İKNA EDEMEDİ"
Orta sahada Şilili milli oyuncu Erick Pulgar, ocak ayında Fiorentina'dan kiralandı. 28 yaşındaki futbolcu performansıyla henüz Galatasaray taraftarını ikna edemedi.
Savunmada sol bek Patrick van Aanholt öne çıkıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Hollanda ve uluslararası tecrübesi bulunuyor.