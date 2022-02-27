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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaraylı yıldızlardan galibiyet paylaşımları!

Sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 00:37
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaraylı yıldızlardan galibiyet paylaşımları!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından sarı kırmızılı futbolculardan arka arkaya zafer paylaşımları geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Marcao ve Bafetimbi Gomis sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın yıldız isimlerinin yaptıkları paylaşımlar:

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