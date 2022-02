Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaraylı yıldızlardan galibiyet paylaşımları!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından sarı kırmızılı futbolculardan arka arkaya zafer paylaşımları geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Marcao ve Bafetimbi Gomis sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın yıldız isimlerinin yaptıkları paylaşımlar:



Congratulations to everyone for today's result! We keep going! 👊🏾🦁 pic.twitter.com/ATwHH8vQKI

Bu geri dönüşteki itici gücümüz her zamanki gibi sizdiniz. Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı 💛❤️🦁



Hard fight ➕3️⃣ On we go!💪

Thanks for the great support once again! 🦁💛❤️ pic.twitter.com/mdKa4y0woU