Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaraylı yıldızlardan galibiyet paylaşımları!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından sarı kırmızılı futbolculardan arka arkaya zafer paylaşımları geldi.
Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Marcao ve Bafetimbi Gomis sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
İşte Galatasaray'ın yıldız isimlerinin yaptıkları paylaşımlar:
Congratulations to everyone for today's result! We keep going! 👊🏾🦁 pic.twitter.com/ATwHH8vQKI— Marcão (@teixeira_marcao) February 27, 2022
Elhamdulilah bravo beyler 🎯🎯💪🏼❤️💛 #galatasaray #dz pic.twitter.com/FoVsFUsaWP— Sofiane Feghouli سفيان فغولي (@sffeghouli) February 27, 2022
Bu geri dönüşteki itici gücümüz her zamanki gibi sizdiniz. Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı 💛❤️🦁— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) February 27, 2022
Hard fight ➕3️⃣ On we go!💪
Thanks for the great support once again! 🦁💛❤️ pic.twitter.com/mdKa4y0woU
Güzel bir galibiyet sonrası keyif çayı gibisi yok 💛❤️ pic.twitter.com/vX8mp12LGo— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 27, 2022