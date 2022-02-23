Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİMLERDEN BİRİ JANSSEN
Meksika basınına yansıyan haberde; "Taraftarlar tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri olan Janssen, Meksika futbolundan kaçmak için bir kaçış yolu bulmuş gibi görünüyor. Ülke medyasında Galatasaray'ın ilgilendiği konuşuluyor." denildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
Haberde ayrıca 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Janssen için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu teklif sunacağı yazıldı.
Monterrey'de toplam 81 maça çıkan Janssen, 22 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.