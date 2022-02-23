Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİMLERDEN BİRİ JANSSEN

Meksika basınına yansıyan haberde; "Taraftarlar tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri olan Janssen, Meksika futbolundan kaçmak için bir kaçış yolu bulmuş gibi görünüyor. Ülke medyasında Galatasaray'ın ilgilendiği konuşuluyor." denildi.