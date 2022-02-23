Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle 3 puanı hatırlayan Galatasaray, üst basamaklara yükselmeyi hedefliyor. Bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine eski Fenerbahçeli Vincent Janssen gelmişti. Meksika basını Aslan'ın teklfini de duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:17
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

Süper Lig'de bu sezon alt sıralara hapsolan ve Göztepe galibiyetiyle biraz olsun rahat nefes alan Galatasaray, gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı kırmızılılar takıma bir golcü takviyesi daha yapmak isterken gündeme gelen isim Vincent Janssen olmuştu.

Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

Aykut Kocaman'ın son döneminde Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu, şimdilerde Monterrey forması giyiyor. Takımıyla zor bir sezon geçiren golcü oyuncunun performansı da taraftarları memnun etmedi.

Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

18 takımlı ligde 14. sırada bulunan Monterrey, Kulüpler Dünya Kupası'nda da ilk maçlarda elendi. Ayrıca bir grup taraftarın geçtiğimiz günlerde kulübün tesislerine gelerek oyuncularla tartıştıkları belirtildi.

Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİMLERDEN BİRİ JANSSEN

Meksika basınına yansıyan haberde; "Taraftarlar tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri olan Janssen, Meksika futbolundan kaçmak için bir kaçış yolu bulmuş gibi görünüyor. Ülke medyasında Galatasaray'ın ilgilendiği konuşuluyor." denildi.

Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF

Haberde ayrıca 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Janssen için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu teklif sunacağı yazıldı.

Galatasaray'ın Vincent Janssen transferini böyle duyurdular!

Monterrey'de toplam 81 maça çıkan Janssen, 22 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

DİĞER
Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer'in kızı çıktı! "Mahmut Tuncer'in kızını mutaassıp bekliyorlar ama ben değilim"
Haydar Dümen'in mirası kimlerin elinde? 100 milyonluk kayıp miras davalık oldu filmleri aratmadı! 'Karşı tarafın vicdanına kalmış'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor