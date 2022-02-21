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Göztepe - Galatasaray maçına VAR damgası! 4 penaltı birden...

Spor Toto Süper Lig'in 26. dakikasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı. Cimbom'un 3-2 kazandığı karşılaşmaya ise penaltı kararları damga vurdu. Hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısıyla tam 4 penaltı kararı verdi. İşte tüm detaylar ve o pozisyonlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:20
Göztepe - Galatasaray maçına VAR damgası! 4 penaltı birden...

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. Göztepe Galatasaray maçında İzmir ekibinin atağında top ceza sahasında Taylan Antalyalı'nın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Göztepe'de Ndiaye penaltı atışını gole çevirdi..

Göztepe - Galatasaray maçına VAR damgası! 4 penaltı birden...

Mücadelenin 66. dakikasında sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı.
Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu.
VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi

Göztepe - Galatasaray maçına VAR damgası! 4 penaltı birden...

BU KEZ G.SARAY PENALTI KAZANDI
84. dakikada Göztepe ceza sahasına yapılan ortada top, Berkan Emir'in koluna çarptı.

Pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Gomis, topu ağlara gönderdi.

Göztepe - Galatasaray maçına VAR damgası! 4 penaltı birden...

PENALTI VERİLDİ, VAR'DA İZLENDİ VE İPTAL EDİLDİ
90+1. dakikadaki Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis'in şutu, Dino Arslanagic'e çarpıp geri döndü.
Hakem Arda Kardeşler, düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Arslanagic'e ikinci sarı kartını gösteren hakem, kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti.
Bu karar sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kardeşler, penaltıyı iptal etti ve Arslanagic'i de geri çağırdı.

Göztepe - Galatasaray maçına VAR damgası! 4 penaltı birden...

G.SARAY, VAR İLE PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray hücumunda Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top, Atınç Nukan'ın eline çarptı. Hakem Arda Kardeşler önce devam dedi ancak, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi.

Kardeşler, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Bu kararın ardından bir Göztepe taraftarı saha içine girerek hakem Arda Kardeşler'e doğru koştu ancak futbolcular engel oldu.

Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, Galatasaray adına maçtaki ikinci golünü kaydetti.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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