Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Bu sırada ilk pozisyonda topa vuracakmış gibi yaparak herkesi aldatan Faraoni ceza sahasına koşu yaptı ve Caprari düzgün bir pasla İtalyan futbolcuyu, Roma kalecisiyle karşı karşıya bıraktı. Faraoni'nin vuruşunda kaleci Patricio topu tokatladı.