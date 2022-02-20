Haberler Galatasaray Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Verona deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelmiş ve zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Maça Verona teknik direktörü Igor Tudor'un taktiği damga vurdu. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 12:02
Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

Galatasaray'dan kovulduktan sonra İtalya'ya dönen Igor Tudor, Hellas Verona'nın başına geçmişti.

Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma ile karşılaşan Verona, 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Verona takımının ilk golündeki akıl dolu taktiği ise ayakta alkışlandı. İtalya basını Igor Tudor'u öve öve bitiremedi.

Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

RAKİBİ KANDIRDI

Verona, Roma'nın ceza sahasının sağ çaprazında kazandığı serbest vuruşta, 5 numaralı futbolcusu Faraoni topa tam vuracakken, takım arkadaşlarına tepki gösterirmiş gibi yapıp vurmaktan vazgeçti.

Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

TAKIM ARKADAŞINI BOŞA ÇIKARDI

Rakibini kandıran Faraoni geri çekilerek yanından yer alan 14 numaralı Ilıc, ceza sahasındaki kalabalıktan koparak kendisine hızla yaklaşan 10 numaralı Caprari'yi ceza sahası yayının üzerinde topla buluşturdu.

Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Bu sırada ilk pozisyonda topa vuracakmış gibi yaparak herkesi aldatan Faraoni ceza sahasına koşu yaptı ve Caprari düzgün bir pasla İtalyan futbolcuyu, Roma kalecisiyle karşı karşıya bıraktı. Faraoni'nin vuruşunda kaleci Patricio topu tokatladı.

Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor'un taktiği gündem oldu

TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

Dönen top için ceza sahasına hücum eden Veronalı futbolculardan Barak önünde kalan topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Bu gol sosyal medyada büyük beğeni toplarken duran top organizasyonu futbolseverlerden tam puan aldı.

DİĞER
Pınar Aylin'in üniversiteli olan kızı Maya'yı gören hayran kalıyor! Pınar Aylin'in anne-kız pozuna beğeni yağdı...
Kibariye'nin başını derde sokan Bodrum'daki villa sonunda elden çıktı! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye dolandırıcılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor