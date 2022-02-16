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GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Galatasaray'da yeni transfer Inaki Pena, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Alanyaspor karşısında önemli kurtarışlara imza atan genç kalecinin, sarı kırmızılıların birkaç orta saha oyuncusundan daha iyi efor sarf ettiği belirtildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:38 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:32
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Galatasaray'da yeni transfer Inaki Pena, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

GÜVEN VERDİ

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kalenin emanet edildiği Inaki Pena, sarı kırmızılılarda çıktığı ilk maçtan itibaren güven verdi.

GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena ile ilgili dış basından dikkat çeken bir haber derlendi.

GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

fcbarcelonanoticias.com'un haberine göre; Pena, Alanyaspor karşısında ilk maçında yaptığı beş şuttan dördünü çıkarmayı başararak, Galatasaray'ın bu sezon için kurtarış rekorunu kırdı.

GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

AYAKLARINI İYİ KONTROL ETMESİ...

Pena'nın yaptığı önemli kurtarışların dışında, Barcelona formasını giyen oyuncuların klasik bir özelliği olan ayaklarını iyi kontrol etmesi ve kullanması detayına dikkat çekildi.

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GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

Haberin detayında ise; Alanyaspor karşısında önemli kurtarışlara imza atan genç kalecinin, sarı kırmızılıların birkaç orta saha oyuncusundan daha iyi efor sarf ettiği belirtildi.

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