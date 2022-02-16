GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena göz kamaştırıyor! O isimleri geride bıraktı (GS spor haberi)

O İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Pena, 38 pasın 27'sini başarılı sonuçlandırdı ve iki takımın da birkaç orta saha oyuncusundan daha iyi bir efor sarf etti. Sarı kırmızılılarda Pena; Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu geride bıraktı.