Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret!

Galatasaray'da kötü gidişin sürmesi, yönetimin içinde yaşanan sıkıntılar ve güvensizlik ortamı bir türlü son bulmuyor. 7 ay önce Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak Başkan seçilen Burak Elmas eleştirilerin odağında yer alıyor. Sözlerini tutmamakla eleştirilen ve futbol takımını bir türlü toparlayamayan Elmas çıkış yolu ararken yardım istediği yakın dostları da teklifleri bir bir geri çeviriyor. Daha önce Ali Dürüst'e Sportif AŞ Başkanlığı ve Florya'dan sorumlu olması için teklif götüren Elmas, tecrübeli yöneticiden ret yanıtı almıştı.





NASIL BU HALE GELDİ



Elmas'ın kara bulutları dağıtmak için Florya'nın havasını bilen Abdurrahim Albayrak'a da aynı çağrıda bulunduğu ancak kabul edilmediği öğrenildi. Ailesine daha fazla zaman ayırmak isteyen Albayrak'ın bu aşamada Galatasaray'da görev almayı düşünmediği ifade edildi. Daha önce yönetime göndermede bulunan Abdurrahim Albayrak, "Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok" ifadesini kullanmıştı.



