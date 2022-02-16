Haberler Galatasaray Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret!

Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret!

Galatasaray’da ateşten gömleği kimse giymek istemiyor. Çıkış yolu arayan Başkan Elmas, Dürüst'ün ardından Albayrak'ın kapısını çaldı. Ancak o da ailesine zaman ayırmak istediğini söyleyerek görevi kabul etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret!

Galatasaray'da kötü gidişin sürmesi, yönetimin içinde yaşanan sıkıntılar ve güvensizlik ortamı bir türlü son bulmuyor. 7 ay önce Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak Başkan seçilen Burak Elmas eleştirilerin odağında yer alıyor. Sözlerini tutmamakla eleştirilen ve futbol takımını bir türlü toparlayamayan Elmas çıkış yolu ararken yardım istediği yakın dostları da teklifleri bir bir geri çeviriyor. Daha önce Ali Dürüst'e Sportif AŞ Başkanlığı ve Florya'dan sorumlu olması için teklif götüren Elmas, tecrübeli yöneticiden ret yanıtı almıştı.

Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret!

NASIL BU HALE GELDİ

Elmas'ın kara bulutları dağıtmak için Florya'nın havasını bilen Abdurrahim Albayrak'a da aynı çağrıda bulunduğu ancak kabul edilmediği öğrenildi. Ailesine daha fazla zaman ayırmak isteyen Albayrak'ın bu aşamada Galatasaray'da görev almayı düşünmediği ifade edildi. Daha önce yönetime göndermede bulunan Abdurrahim Albayrak, "Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok" ifadesini kullanmıştı.

Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret!

İKİ ENGEL

Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ın Başkan Burak Elmas'ın teklifini neden kabul etmediği de ortaya çıktı. İki ismin, yönetim içinde yer alan Işıtan Gün ve atama ile Sportif AŞ'ye dahil olan Nihat Kırmızı ile çalışmak istemedikleri gelen haberler arasında yer alıyor.

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