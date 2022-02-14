Galatasaray'da gençleşme tutmadı! 25 milyon euro çöp oldu

Gençleşme projesi çerçevesinde Barış Alper Yılmaz (21), Berkan Kutlu (23), Alexandru Cicaldau (24), Sacha Boey (20), Victor Nelsson (22) ve Olimpiu Morutan (22) transfer edilmişti. Halil Dervişoğlu (21) ve Gustavo Assunçao (21) da kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar, hiçbir isimden bekleneni bulamadı.
25 MİLYON EURO ÇÖP OLDU!
Sarı-kırmızılı kulüp bu genç oyuncular için yaklaşık 25 milyon euro bedel ödedi. Ayrıca bonservissiz gelen Van Aanholt ile devre arası transferleri Gomis, Pulgar, Pena ve Semih Kaya'ya da garanti ücretler taahhüt edildi. Tüm transferler arasında şu ana kadar performansıyla öne çıkan olmazken, çoğu hayal kırıklığı yaşattı.