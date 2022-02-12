Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

52. RANDEVU
Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 51 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Yukatel Kayserispor Mame Baba Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleri ile 3-0 mağlup etmişti.
SARPER BARIŞ SAKA DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşılaşmasını Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak. Öte yandan Sarper Barış Saka, Kayserispor'un bu sezon üçüncü maçında görev yapacakken, Galatasaray ise ilk maçını yönetecek.