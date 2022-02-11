Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

Doktorlar yaralanmayla ilgili değerlendirme yaparken, oyuncunun futbol kariyerinin bitme tehlikesiyle de karşı karşıya olunduğuna vurgu yapılan haberde bu süreçle ilgili futbolcunun "Bir çok insan, bir çok çıkan ses vardı. Göremiyor ama her şeyi duyuyorsanız, sesler çok daha gürültülü bir hale geliyor" ifadelerine yer verildi.

"RÜYANIN GERÇEK OLMASI GİBİ BİR MUCİZEYDİ" Hastaneden ayrıldıktan sonra tekrar görmeye başladığı anları şöyle anlattı: "Gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz, ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum.