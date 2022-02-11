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Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan ve yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, geçirdiği zor günlere dair İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaraylı yıldızın o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 22:52
Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

Galatasaray'ın lisansını yeniden çıkardığı Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, İngiliz basınına özel bir röportaj verdi. Talihsiz futbolcu geçtiğimiz senenin yılbaşı gecesinde evinde havai fişek patlamasıyla yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılmış, sonrasında gözünden operasyon geçirmişti.

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

İngiliz basınından The Guardian'a konuşan deneyimli sağ bek yıl başı gecesi yaşadıklarını anlatırken "O an sadece gözümde bir şey olduğunu ve onu çıkarıp temizlemem gerektiğini düşündüm. Ama sonra yüzümün tamamen yandığını ve her şeyin karardığını hissettim" dedi.

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

"DURUMU ANLAMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Hastaneye kaldırılışı sonrası hakkında Omar şunları söyledi: "Durumu anlamaya çalışıyordum ama bu kolay değildi. Barutun etkisiyle yüzüm yanmıştı. İnsanlar için durumun vahametini tereddüt etmeden anlatmak zordu sanırım.

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

Bir an doktora 'Bana yalnızca gerçeği söyleyin, ne kadar kötü olduğunu söyleyin' dedim. Doktor da bana 'Sol gözün çok kötü görünmüyor ama sağ gözün, onu bilemiyoruz' diye karşılık verdi. Söyleyiş tarzından iyi durumda olmadığını anladım."

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

"UYUMAKTAN KORKTUM"

Tekrar görme duyularının yerine gelmeye başladığı süreci de değerlendiren Galatasaraylı futbolcu "Uyumaya cesaret edemedim. Sol gözümde birkaç günün ardından biraz ışık belirir belirmez, karanlıktan korktuğumdan uyumaktan da korktum, gözlerimi kapatmaktan da korktum. Solumdan küçücük bir ışık gelse de, ışığı kaybetmekten korktuğum için orada olup olmadığını sürekli kontrol ediyordum" diye konuştu.

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

"GECE Mİ GÜNDÜZ MÜ FARK EDEMİYORDUM"

Omar "İlk günlerde gerçekten kontrolüm yoktu. Her şey karanlıktı. Gece mi gündüz mü olduğunu fark edemiyordum. Zaman mevzu dışı hale gelmişti" dedi.

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

Doktorlar yaralanmayla ilgili değerlendirme yaparken, oyuncunun futbol kariyerinin bitme tehlikesiyle de karşı karşıya olunduğuna vurgu yapılan haberde bu süreçle ilgili futbolcunun "Bir çok insan, bir çok çıkan ses vardı. Göremiyor ama her şeyi duyuyorsanız, sesler çok daha gürültülü bir hale geliyor" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

"RÜYANIN GERÇEK OLMASI GİBİ BİR MUCİZEYDİ"

Hastaneden ayrıldıktan sonra tekrar görmeye başladığı anları şöyle anlattı: "Gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz, ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum.

Galatasaray haberleri | Omar zor günlerini böyle anlattı! "Uyurken..."

Sol gözümü kapıyor ve sağ tarafımdaki elimi ve sağdaki tüm hareketleri görebiliyordum. Bir rüyanın gerçek olması gibi bir mucizeydi. Görmenin bir rüya olduğu asla düşünülemez".

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