Fatih Terim Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da son dönemlerde eski teknik direktör Fatih Terim'in, başkanlığa aday olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray taraftarı, Terim'in başkanlığa aday olup olmayacağını merak ediyordu.

Peki, Terim Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? Bununla beraber Kerem Aktürkoğlu satılacak mı? Emre Akbaba ile yeni sözleşme mi geliyor? Domenec Torrent ve oyuncuların arası nasıl?

Galatasaray'da yaşanan tüm gelişmeleri sarı kırmızılıların muhabiri Mehmet Özcan, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a aktardı.

İşte o program...