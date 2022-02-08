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Fatih Terim Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da bir yandan Başkan Burak Elmas'ın ve teknik direktör Domenec Torrent'in gidişatı tartışma konusu olurken, diğer yandan da Fatih Terim ile ilgili sürpriz iddialar ortaya atılıyor. Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim'in, sarı kırmızılılarda başkan adaylığını koyacağına dair iddialar, gündeme geliyor. Peki, Fatih Terim Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı? Sarı kırmızılı camiayı yakından takip eden muhabir Mehmet Özcan, Galatasaray'daki son gelişmeleri editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a Futbol Plus Youtube ekranlarında aktardı. İşte o gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 18:49 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 18:52
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fatih Terim Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da son dönemlerde eski teknik direktör Fatih Terim'in, başkanlığa aday olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray taraftarı, Terim'in başkanlığa aday olup olmayacağını merak ediyordu.

Peki, Terim Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? Bununla beraber Kerem Aktürkoğlu satılacak mı? Emre Akbaba ile yeni sözleşme mi geliyor? Domenec Torrent ve oyuncuların arası nasıl?

Galatasaray'da yaşanan tüm gelişmeleri sarı kırmızılıların muhabiri Mehmet Özcan, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a aktardı.

İşte o program...

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