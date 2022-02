GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

CAMPOS'UN ÖNERISI

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim ilk olarak Robson Reis'in işini bitirdi. Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un önerisi sonrası gündeme gelen Brezilyalı stoper ve kulübü Santos'la her konuda anlaşma sağlandı.