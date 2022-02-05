Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

Kadrosunu Inaki Pena, Semih Kaya, Erick Pulgar ve Gomis ile güçlendiren Galatasaray, 2 önemli takviye daha yapmayı planlıyor. Brezilya ekibi Santos'un stoperi Reis'le el sıkışan Galatasaray yönetimi, İngiltere'de transferin bitmesi sonrası Barkley defterini de yeniden açtı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

Ara transferin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray şu ana kadar kadrosunu 3 önemli isimle takviye etti. Sarı-Kırmızılılar; Inaki Pena, Erick Pulgar ve Gomis hamleleriyle eksiklerini önemli oranda giderdi. Ancak çalışmalarına devam eden Galatasaray transfer operasyonunda ikinci perdenin startını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

CAMPOS'UN ÖNERISI

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim ilk olarak Robson Reis'in işini bitirdi. Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un önerisi sonrası gündeme gelen Brezilyalı stoper ve kulübü Santos'la her konuda anlaşma sağlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

Cimbom ayrıca ara transfer döneminin başında yakından ilgilendiği Ross Barkley için de yeniden düğmeye bastı. Avrupa'da transfer döneminin bitmiş olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar hem Chelsea hem de İngiliz orta alan oyuncusunun menajeriyle görüşmelere bir kez daha başladı. Pazarlıklarını çok yoğun şekilde sürdüren yönetim bir yandan da yabancı kontenjanını boşaltmak için adeta gece gündüz uğraşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

HAZIRANA KALACAK

Eğer hedefe ulaşılırsa iki futbolcunun da takıma katılması hedefleniyor. Alınan bilgilere göre kontenjan boşaltılamazsa Ross Barkley defteri kapanacak. Robson Reis'in transferi de sezon sonuna bırakılacak. Sarı-Kırmızılılar ara transfer penceresinin kapanacağı 8 Şubat gecesine kadar hedefe ulaşmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

12 MAÇA ÇIKTI

Barkley bu sezon Chelsea formasıyla 12 resmi maça çıktı ve gol atamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

CHELSEA GÖNDERMEK İSTİYOR

Ada basınına göre Chelsea yönetimi maaş yükünden dolayı Barkley'le yolları ayırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Robson Reis ve Ross Barkley hamlesi! Operasyonda ikinci perde (GS spor haberi)

C PLANI MORUTAN

Yabancı kontenjanını boşaltmak için Ryan Babel ve Diagne ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın C planının Morutan olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son çare olarak Rumen yıldızı Süper Lig'den bir kulübe kiralamayı planladığı öğrenildi

DİĞER
Sevgilisine dönen Demet Özdemir'den olay pozlar! Demet Özdemir süper mini elbisesini pıantiyeli çorabı ile tamamladı!
Sapık kabusu yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya'ya için pehlivanlı önlem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor