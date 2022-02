Bafetimbi Gomis Galatasaray için yola çıktı!

Galatasaray'ın forvet hattı için transfer ettiği Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılılarda geçireceği ikinci dönemi için oldukça heyecanlı.

Her gün Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapan Gomis, son paylaşımında "Benim için değerli olan insanları bulmak ve aslanlık görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gidiyorum." yazdı.

İşte o paylaşım;

On my way to Istanbul, to find the people who are dear to me and fulfill my duty as a lion. 🇹🇷🦁💛❤️ pic.twitter.com/Sqa2wvEClj