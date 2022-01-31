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Nando rahatladı

Bürkı'nin son anda iptal edilen transferiyle Muslera derin nefes aldı. Bürki transferi gerçekleşseydi, İsviçreli kalecinin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulacaktı ve sezon sonunda Muslera ile yolların ayrılması gündeme gelecekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Nando rahatladı
Bürkı'nin son anda iptal edilen transferiyle Muslera derin nefes aldı. Bürki transferi gerçekleşseydi, İsviçreli kalecinin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulacaktı ve sezon sonunda Muslera ile yolların ayrılması gündeme gelecekti. Pena, Muslera dönene kadar görev yapacak ve sezon sonunda Barça'ya geri dönecek.
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