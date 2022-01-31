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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya Diego Demme sürprizi! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray'da yönetim, kadroyu güçlendirmek için düğmeye bastı. Orta saha takviyesine öncelik veren ve birçok yıldızla temas halinde olan Galatasaray’ın gündemine gelen son isim Diego Demme oldu. Sarı-kırmızılılar, Alman futbolcuyu kiralamak için Napoli ile görüşmelere başladı. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya Diego Demme sürprizi! Görüşmeler başladı

6 numara transferi için uğraşan Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son yıldız Diego Demme oldu. Takvim'in derlediği habere göre Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Alman yıldız için harekete geçen yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya Diego Demme sürprizi! Görüşmeler başladı

10 MILYON EURO ÖDENDİ

2020 yılında 10 milyon Euro karşılığında Leipzig'den Napoli'ye transfer olan Demme beklenen performansı gösteremedi. Bu sezon Serie A'da 4 maçta ilk 11'de oynayan 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. 1 kez Alman'ya formasını giyen Demme için Napoli'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray yanıt beklemeye başladı. Yıldız futbolcunun 8 numara ve sağ bekte de oynaması nedeniyle ön planda tutulduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya Diego Demme sürprizi! Görüşmeler başladı

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Daha önce Paderborn ve Bielefeld'te de oynayan Demme'ye özellikle Bundesliga'dan çok sayıda talip olduğu belirtiliyor. İtalyan basınına göre Napoli, Alman yıldız için kiralama bedeli istemiyor.

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