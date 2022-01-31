GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya Diego Demme sürprizi! Görüşmeler başladı

6 numara transferi için uğraşan Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son yıldız Diego Demme oldu. Takvim'in derlediği habere göre Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Alman yıldız için harekete geçen yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor.





10 MILYON EURO ÖDENDİ



2020 yılında 10 milyon Euro karşılığında Leipzig'den Napoli'ye transfer olan Demme beklenen performansı gösteremedi. Bu sezon Serie A'da 4 maçta ilk 11'de oynayan 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. 1 kez Alman'ya formasını giyen Demme için Napoli'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray yanıt beklemeye başladı. Yıldız futbolcunun 8 numara ve sağ bekte de oynaması nedeniyle ön planda tutulduğu öğrenildi.



